شوبارد تقدّم إبداعات جديدة في مجموعة Happy Heart

أثرت دار شوبارد مجموعة مجوهراتها Happy Hearts بتصميمين جديدين تمثلا

بقلادات وأقراط مصنوعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراط ومطعّمة بعرق

اللؤلؤ والعقيق والألماس والمرمر والريدستون، لتكون هذه المجوهرات

الجديدة الملونة بمثابة تمائم للمرأة ذات "القلب الكبير" العزيزة جداً

على دار شوبارد.

تضمّ التصاميم الجديدة قلادتين كبيرتين من الذهب الوردي أو الأبيض عيار

18 قيراط تجتمع فيها قلوب من عرق اللؤلؤ أو المرمر أو مرصوفة بالألماس

بأحجام مختلفة لتشكّل باقة جميلة يبرز من بينها قلب أصغر حجماً وبنفس

الطابع الرمزي المميز يحتضن داخله حجر ألماس يتراقص بين طبقتين من

السافير الكريستالي، بأسلوب أصبح يجسد بصمة مميزة لدار شوبارد.

بالإضافة إلى أقراط جديدة مصنوعة من الذهب الأبيض أو الوردي عيار 18

قيراط يجتمع فيها قلبين في تقابل بديع يبدو "كرقصة ثنائية" ساحرة. يرتاح

القلب الأول بلطف على شحمة الأذن ويحتضن بداخله حجر ألماس متحرك يدور في

منتصفه، ويعكس هذا القلب أصداء قلب آخر أكبر حجماً يتدلى تحت الأذن

ومرصّع بالألماس أو عرق اللؤلؤ أو العقيق أو المرمر أو الريدستون. يرتبط

القلبان ببعضهما بقضيب يتوارى خلف شحمة الأذن، مما يعطي انطباعاً بصرياً

بأن القلب السفلي يطير لوحده تحت الأذن. ولأن دار شوبارد تحت أن تمنح

المرأة فرصة للتلاعب بمجوهراتها، فالقلب الصغير الذي يحتضن حجر ألماس

متحرك يمكن ارتداؤه منفصلاً أيضاً كأقراط دبوس

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