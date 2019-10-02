فساتين سهرة فاخرة من النجمات العربيات

لكل موسم مناسباته الهامة وسهراته التي تتطلب منك إطلالات بمنتهى الشياكة

والأناقة. ولعل إطلالات النجمات بفساتين السهرة هي أفضل مرجع لك لاختيار

الإطلالة التي تناسبك.

تميل النجمات إلى اختيار تصاميم فاخرة وجريئة تلفت الأنظار إليهن،

بإمكانك أن تستوحي من هذه التصاميم إطلالتك الخاصة في أرقى المناسبات.

أصالة

ظهرت العديد من النجمات بفساتين سهرة فخمة وأبرزهن كانت نادين نسيب نجيم

التي تألقت بفستان أخضر متوسط الطول وكانت واحدة من أحدث إطلالات النجمات

بهذا اللون المميز.

كما تألقت النجمة أصالة بفستان أخضر لامع بصيحة الكاب الراقية وبتصميم محتشم.

ويعد اللون الأخضر من الألوان المفضلة في فساتين نوال الزغبي، فقد اعتمدت

فستان أخضر مرصع بتطريزات برّاق وبشق أمامي طويل.

كذلك ارتدت سيرين عبد النور فستان أخضر بقصّة ضيقة تبرز قوامها الممشوق.

فيما اختارت كثير من النجمات فساتين منفوشة باللون الأخضر لإطلالة مبهرة

في المناسبات، مثل فساتين ميريام فارس وفساتين يارا.

إطلالة أمل العوضي بفستان أخضر

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بالإضافة إلى النجمات، ظهرت العديد من مذيعات العالم العربي بفساتين

باللون الأخضر المميز.

أحببنا إطلالة أمل العوضي بفستان أخضر ضيق ومتوسط الطول.

أيضاً اختارت المذيعة مهيرة عبد العزيز فستان أخضر ستان بقصّة A Line.

رؤى الصبان

ولفتت وفاء كيلاني الأنظار بالفستان الأخضر الستان بالقصّة المنفوشة.

وظهرت المذيعة رؤى الصبان بفساتين باللون الأخضر تتسم بالتصاميم الراقية والمحتشمة.

تألقي في سهراتك المقبلة بإطلالة منعشة وأنيقة من خلال ارتداء فستان أخضر

على طريقة النجمات

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