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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:
حرصت بيوت الأزياء العالمية مثل جوتشي وسانت لوران وروبيرتو كافالي على السير بأحدث الصيحات في اتجاه الماضي، إذ عادت موضة السبعينات بقوة هذا الموسم، لتتنوع ما بين ملابس الكاجوال والسهرة والعمل.
يرصد لكم الخليج 365 خلال النقاط التالية أبرز صيحات موضة السبعينات التي تربعت بقوة على عرش الموضة لعام 2019-2020.
1-البنطلون الشارلستون
سيطرت صيحة الشارلستون الواسع على المنصات العالمية خاصة بأسابيع الموضة، وظهر هذا الموسم بالألوان الباردة المفعمة بالبهجة والحيوية، بجانب درجات الباستيل.
جاء بتصميمات مبتكرة بعض الشيء عن الماضي مثل؛ قصة الـ"جامبسوت jumpsuit".
2- القمصان المشجرة أو Printed Dress
عادت موضة "القمصان المُشجرة" من فترة ما بين السبعينات للثمانينيات للواجهة مجددًا، وظهر بها بعض النجوم العرب وهوليوود.
كما تميزت معظم الفساتين بوجود بعض النقوش عليها، فإما الفساتين المشجرة، أو المنقطة، أو تلك التي عليها نقوش عشوائية ومقلمة.
3-اللون العسلي و الأصفر
سيطر اللونين العسلي والأصفر على أحدث صيحات الملابس والأقمشة حتى الإكسسوارات، يطفى كل منهم لإطلالة من يرتديه هذا الموسم لمسات من الأناقة والعصرية.
إذ تألقت به عارضات أزياء الماركات العالمية مثل Zara وMango وH & M وGanni، وهو يناسب كل أنواع البشرة، وينصح خبراء الموضة بتنسيقه مع قطع تتحلى بالبساطة والهدوء.
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز صيحات "السبعينيات" التي سيطرت على منصات الموضة العالمية لعام 2019-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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