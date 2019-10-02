خلال 4 أيام.. "طرق الأبواب" تصل لـ 29 ألف مستهدف في أسيوط

تستمر فعاليات حملة طرق الأبواب بمحافظة أسيوط، التي يطلقها المجلس القومي للمرأة بجميع محافظات الجمهورية وتحمل شعار "بلدي أمانه"، لليوم الرابع على التوالي.

واستهدفت الحملة توعية الفتيات السيدات والرجال بكيفية المساهمة في الجهود التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر مزدهر، وفي نفس الوقت توعية سيدات ورجال مصر بخطورة الشائعات المغرضة، التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري.

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ونجحت الحملة خلال اليوم الرابع في الوصول إلى 29384 من الفتيات والسيدات والرجال بمركز أبنوب بقرية عرب العوامر وعرب القداديح، وأبنوب الحمام وكوم أبوشيل.

واستعانت الحملة في ذلك بـ 50 من الرائدات الريفيات والمتطوعات، كما شارك من أعضاء الفرع محمد حسين، عضو فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط وإسلام عاطف محامية مكتب الشكاوى بأسيوط.

جدير بالذكر أن الهدف من الحملة التوعيه بحقيقة ما يحدث على أرض الوطن من عمليات حقيقية للبناء والتنمية على جميع المستويات، بالإضافة إلى التوعية بحرب الشائعات والمحاولات المضنية لإثارة الفتن وخلق الأزمات وإشاعة الفوضى في البلاد، وأهمية دور سيدات مصر في حماية الوطن ضد كل من يسعى لهدم كيانه واستقراره.