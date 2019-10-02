حين تكون مشكلة الخطوبة "التورتة": سعرها يصل إلى 1000 جنيه

تصدر اسم "مصطفى أبو تورتة" محرك البحث جوجل، وموقع التدوينات الصغيرة "تويتر" خلال الساعات الماضية، بسبب القصة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول ادعاء هروب عريس خلال حفل خطبته بحجة مرض خاله، ليترك العروسة وحدها في القاعة، ويغادر مع عائلته، حاملا معه "تورتة الفرح"، وفقا لرواية خطيبته السابقة، والتي اشتهرت باسم عروس "مصطفى أبو تورتة".

تعاطف العديد من راود مواقع التواصل الاجتماعي مع العروس، عقب ترك خطيبها لها بسبب "التورتة"، أبرزها، "مش معنى إن التورتة أسعارها غالية أنه يعمل كده"، و"أيوه يا شكري خالي عيان هات التورتة والشبكة وتعالى بسرعة"، و"كان زمان بنقول كلكم مصطفى أبو حجر، دلوقتي بنقول مصطفى أبو تورتة".

ورصد "هن" متوسط أسعار "تورتة الخطوبة" خلال الفقرات التالية

- سعر التورتة "الدورين" المزينة بعجينة السكر يصل إلى 675 جنيه.

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- سعر التورتة "3 أدوار" يصل إلى 1090 جنيه.

- يمكن شراء 3 كعكات بأحجام مختلفة، وتقديمها خلال الحفل، ويصل سعر "التورتة الصغيرة" 170 جنيه، فيما تبلغ تكلف "التورتة المتوسطة" 215 جنيه، وتصل سعر "التورتة الكبيرة" إلى 310، على أن يكون الإجمالي 695 جنيه.

تصدرت قصة هروب أحد الشباب الذي اشتهر باسم "مصطفى أبو تورتة" من حفل خطبته بحجة مرض خاله، مواقع التواصل الاجتماعي، تريندات موقع التدوينات القصيرة تويتر.