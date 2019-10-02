القاهرة - لايف ستايل
كشف دار Akillis عن مجموعة Capture Me الجديدة، مجموعة مبتكرة في تصميمها وساحرة بأشكالها الهندسية تسلط الضوء على شعار المجموعة الثلاثي الأيقوني، تصاميم تتيح لكل امرأة التعبير عن تفردها وأسلوبها الخاص بها. نعرفك على هذه المجموعة الساحرة.
خاتم Capture Me من Akillis
سوار Capture Me من Akillis
تعبر مجوهرات Akillis عن المرأة القوية التي تمثلها كل مجموعة، هذا الإبداع المطلق يعكس بتصاميمه المتميزة الروح المتمردة للدار، لتشكل المثلثات الماسية لعبة مرحة من المرايا التي تضاعف تألقها الساحر. أربعة ابتكارات جديدة من الأساور والخواتم على شكل أصفاد تأسر بها Akillis القلوب. تم تصميم قطع المجوهرات هذه بأحدث التقنيات، لجعلها عملية ومريحة لتزيني بها رسغك وأصابعك في أي وقت.
قد يهمك ايضاً:
الأساور الذهبية أحدث صيحة في 2019
كانت هذه تفاصيل خبر "أكيليس "تأسر القلوب بمجموعة"كابتشر مي" الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.