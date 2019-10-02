"أكيليس "تأسر القلوب بمجموعة"كابتشر مي" الجديدة

كشف دار Akillis عن مجموعة Capture Me الجديدة، مجموعة مبتكرة في تصميمها وساحرة بأشكالها الهندسية تسلط الضوء على شعار المجموعة الثلاثي الأيقوني، تصاميم تتيح لكل امرأة التعبير عن تفردها وأسلوبها الخاص بها. نعرفك على هذه المجموعة الساحرة.



خاتم Capture Me من Akillis

سوار Capture Me من Akillis

تعبر مجوهرات Akillis عن المرأة القوية التي تمثلها كل مجموعة، هذا الإبداع المطلق يعكس بتصاميمه المتميزة الروح المتمردة للدار، لتشكل المثلثات الماسية لعبة مرحة من المرايا التي تضاعف تألقها الساحر. أربعة ابتكارات جديدة من الأساور والخواتم على شكل أصفاد تأسر بها Akillis القلوب. تم تصميم قطع المجوهرات هذه بأحدث التقنيات، لجعلها عملية ومريحة لتزيني بها رسغك وأصابعك في أي وقت.

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