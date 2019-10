أحدث ساعات "فندي تايم بيسيز" بين الأسلوب الكلاسيكي والعصري

لم يعد إ سم Fendi يقترن فقط بأحدث الإبتكارات المميزة في عالم الموضة بل تخطاه ليصبح أحد أهم الأسماء في عالم الساعات. Fendi Timepieces ليست مجرد وسيلة لمعرفة الوقت إنها ساعات فريدة بأناقتها الساحرة وجرأتها النابضة في ابتكاراتها وأصالتها الفريدة في أحجارها الكريمة بين الماس وعرق اللؤلؤ والحجارة الكريمة. عوامل تجتمع لتميز ساعات فندي التي تجمع في تصاميمها بين أصالة الدار الكلاسيكية وعصرية التصاميم الحديثة. تعرفك ياسمينة على مجموعة من أبرز هذه الساعات الفاخرة بتصميمها والأحجار الكريمة التي رصعت بها!

ساعة Fendi IShine إبتكار ساحر بجرأته

ساعة Fendi IShine ابتكار جديد تحتفي به Fendi Timepieces وتستكمل به مجموعاتها الأيقونية. أبدعت في تصميمها الجر يء بين الشكل والمواد الجديدة التي أبرزت هوية الدار الإيطالية وجمعتها مع الخبرة السويسوية وآليتها الفريدة في صناعة الساعات التي تتمتع بها الدار . تتوافر النسخة الجديدة من ساعة Fendi IShine بإطار 33 ملم مرصع بقطع متداخلة من حجر اللازورد أضفت على الساعة تأثير الفسيفساء الجذاب.

ساعة Forever Fendi تصميم أيقوني خالد

ساعة Forever Fendi ، تعكس براعة FENDI وأناقتها الخالدة. تم تصميمها تكريمًا لشعار FF الأيقوني، شعار دار فندي التي أقامت حفل خاص لإطلاق مجموعة FF للأزياء أيضاً العام المنصرم. ساعة تتميز بسوارها ، الذي يعدّ العنصر الأبرز في الساعة لتشكل بتصميمها معنى رمزي للدار. تتوافر النسختان الجديدتان من ساعة Forever Fendi بإطار بقياس 29 ملم وتتميز الساعة الذهبية بتصميمها النابض بالفخامة وحوافها المرصعة بحبيبات الماس، بينما تتألق المينا بتموجها الناعم لعرق اللؤلؤ و يتجلّى الرقيّ الرفيع بأبهى حالاته.

أما النسخة الفضية منها فتتميز بمينا الساعة الذي يعزّزه حجر الملا شيت الأخضر. ستأسرك هذه الساعة بجاذبيتها وأنوثتها الراقية!

ساعة Fendi My Way Tonneau

Fendi My Way Tonneau بين الكلاسيكية الأنيقة والعصرية الصاخبة

أطلقت Fendi Timepieces ساعة يد Fendi My Way Tonneau وهي النسخة الأحدث التي تضاف إلى مجموعة Fendi My Way. نسختان الأولى كلاسيكية باللون الذهبي وذات تصميم ناعم أما الثانية فأكثر جرأة.

ساعة Fendi My Way Tonneau

اختاري ساعة Fendi My Way Tonneau غير التقليدية بسوار من الجلد مع Glamy من فرو الثعلب، لتضفي على أسلوبك لمسةً من المرح .

