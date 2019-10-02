أحدث الساعات الرجالية من وحي مغامرات الأدغال وعالم المحيطات

لا شك أن الساعة هي عنصر مهم لإكتمال إطلالة الرجل وعادة ما تأخذ حيزاً كبيراً من اهتماماته، تتنوع التصاميم الرجالية بين الكاجوال، والكلاسيكية الرسمية والميكانيكية لترضي جميع الأذواق والأنماط، لذلك اخترنا لك عدداً من الموديلات لنعرفك على أحدث الإبتكارات في هذا العالم الواسع لتختاري منها هديتك المقبلة له! وأثناء اختيارك للهدية المثالية لا تنسي أن تدللي نفسك بأرقى موديلات الساعات النسائية.

**ساعة** **Pilot Type 20 Adventure من** Zenith

ساعة Zenith Pilot Type 20 Adventure تصميمين يجمعان بين الحداثة والراحة والمتانة ويأتي هذان التصميمان ضمن إصدار كرونوغراف يحمل اسم Pilot Type 20 Chronograph Adventure. تتميّز ساعتا Pilot Type 20 Adventure بتاج عريض قابل للضبط بسهولة الخاص بعدادات الطيران الأصليّة ، وتتمتّعان بعلب بقطر 45 ملم من البرونز. وإضافات تضمن سهولة قراءة الأرقام، مصنوعة بالكامل من مادة Super-LumiNova®. إذا كان شريكك من الباحثين عن الإثارة والأدرينالين، إجعلي ساعة Pilot Type 20 Adventure في طليعة اختياراتك ، وهي مجهزة بعيار Zenith Elite 679 أوتوماتيكي واحتياطي طاقة لمدّة 50 ساعة. ساعة عصرية بسوارين قابلَين للتبديل من جلد التمساح أو جلد العجل باللون الكاكي العسكري، مع بطانة حماية مطاطي ومشبك بحزام من التيتانيوم، لتناسب إطلالته في كافة المناسبات.

ساعة Marine Torpilleu من Ulysse Nardin

كشفت علامة أوليس ناردين عن طرحها إصداراً محدوداً من مئة قطعة فقط من مجموعة ساعات ’مارين توربيور موناكو يخت شو‘ الجديدة. تستوحي ساعات ’مارين توربيور‘ اسمها من سفن الطوربيد، تلك السفن الصغيرة فائقة السرعة التي شاع استعمالها في القرن 19 ولطالما ارتبط اسم العلامة منذ انطلاقتها بعالم المحيطات.

تجسّد هذه الساعات أفضل صورة عن التصميم المعاصر في صناعة الساعات، وتعكس أقصى درجات المهارة الصناعية والخبرة الحرفية المتجذّرة على مدى أجيال متعاقبة.

تبرز في التصميم أرقام رومانية أنيقة باللون الأزرق مع عقرب ساعات بطرف على شكل الكمثرى. أمّا التاج فمزود ببرغي نقش عليه شعار العلامة. وفي نقطة الساعة 6 أضاف المصم ميناءً فرعياً صغيراً لعقرب الثواني مع نافذةٍ لعرض التاريخ ومساحة منقوشة بعبارة "Monaco Yacht Show". يتوافر هذا الإصدار بحزام جلدي أزرق بنقش التمساح مزين بدرزات عرضية بيضاء اللون.

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ساعة Big Bang Unico SORAI من Hublot

في مبادرة من Hublot وبالتعاون مع SORAI للحد من الاتجار غير المشروع بوحيد القرن والصيد الجائر أحد الموضوعات التي نوقشت في جنيف في أغسطس الماضي خلال اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للانقراض (CITES) تم إطلاق ساعة Big Bang Unico SORAI التي ستعود نسبة من أرباح مبيعاتها لدعم منظمة Care for Wild بهدف الحفاظ على هذا الحيوان المهدد بالإنقراض ، وسيتم إصدار 100 نسخة من هذه الساعة كإصدار خاص.

ساعة Big Bang Unico SORAI هي الخيار الأفضل لشريك شغوف بمغامرات الهايكينغ أو رحلات السفاري الطويلة، يبلغ قطرها 45 ملم وتتميز بإطار المينا المصنوع من المطاط وبسوارها من قماش الناتو باللونين الترابي والزيتي العسكري لتلائم بتصميمها وعناصرها أجواء الصحراء والأدغال. كما أنصحك بالتعرف على ساعة Big Bang Moonphase من Hublot لإطلالة رائعة ومميّزة

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