المكياج الفضي والأسود لإطلالة مميزة خلال سهراتك ومناسباتك

لأمسياتك وسهراتك، إختاري المكياج الفضي والأسود، حيث تعدّ هذه الألوان مثالية لهذا النوع من الأمسيات، خاصة ان تم تنسيقها بالشكل الصحيح. فتصفّحي أجمل الصور لمكياجات سوداء وفضية .

يغطي الظلال الفضي الجفن العلوي بأكمله ويحدّه من الخارج ظلال أسود وآخر بوردو، ولا يكتمل الميكاج دون خط الآيلاينر الرفيع ولمسة الماسكارا على الرموش.

لمسة خفيفة من الظلال العيون الاسود تحد أطراف الجفون الخارجية، أما من الداخل فنرى ظلال عيون يتهادى بين الفضي والزهري يزين ما تبقى من مساحة الجفن.

تم إختيار ستايل السموكي في هذا المكياج الذي يظهر ظلالاً أسود على العيون ولمسة مضيئة فضية لامعة عند الزاوية الأمامية للعين.

تغطّي الظلال الفضية الجفون العلوية المتحركة، بينما نرى الكحل الأسود يحدد العين بالكامل مع لمسة من الكحل الفضي داخلها... وطبعاً لا يمكن أن ننسى أهمية تكثيف الرموش في كل مكياج.

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عيون مسحوبة مثل عيون القطة حيث نرى الآيلاينر يحد الجفون العلوية والسفلية في حين نرى زاوية العين الأمامية مضاءة من خلال ظلال العيون الفضي البراق.

سحُب الظلّ الأسود العين إلى الخارج وأدمج بشكل مثالي مع الظلال الفضي الذي طبّق من الجهة الداخلية للعين... فحصلنا على هذا المكياج الراقي.

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