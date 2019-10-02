استوحي من ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة نادين نسيب نجيم أروع المكياجات

تشتهر ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة نادين نسيب نجيم بأناقتها الملفتة وإطلالاتها الساحرة والمميزة، وتعتبر اليوم مصدر وحي للكثيرات خصوصاً المهتمات منهنّ بالموضة. وفي الألبوم التالي سنعرض لك مجموعة من أروع مكياجات النجمة اللبنانية، كي تستوحي منها وتطبقي ما يعجبك ويتماشى مع ستايلك وإطلالاتك المتنوعة.

مكياج أنيق وجذّاب يرتكز على الآيشادو بلونيه الأسود والبني، مع رسم الآيلاينر المجنح وأحمر شفاه باللون النيود الفاتح.

لإطلالة ولا أروع طبّقي هذا المكياج الناعم عبر توزيع الآيشادو بلونه البنفسجي الفاتح مع القليل من الظلال ذات اللون الترابي أعلى الجفن، ثمّ ارسمي خطاً رفيعاً من الآيلاينر المجنح وإختاري أحمر شفاه باللون النيود الفاتح.

يبدو هذا المكياج مثالياً لمناسباتك المهمة وسهراتك ويسهل عليك تطبيقة عبر توزيع ظلال العيون السوداء مع التركيز على الماسكارا والكحل الأسود داخل عينيك، أمّا أحمر الشفاه فإختاريه باللون البرغندي الدافئ.

إتّجهي نحو هذا المكياج الترابي الناعم وطبّقي ظلال العيون بلونها البني الفاتح عند جفنيك العلوي والسفلي، مع الماسكارا السوداء وأحمر شفاه باللون النيود.

تميّزي في تطبيق مكياجك وارسمي الآيلاينر الأسود بالطريقة الملفتة التي إعتمدتها نادين، وإتجهي نحو ظلال عيون باللون البيج مع أحمر شفاه بأحد الألوان النيود الناعمة.

لا تتردّدي في تطبيق هذا المكياج الجذاب الذي يرتكز على ظلال عيون باللون البيج مع الآيلاينر برسمته التقليدية وطبقة كثيفة من الماسكارا السوداء، أمّا أحمر الشفاه فإختاريه باللون الوردي النيود.

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