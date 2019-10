"باسكوال بروني" تكرم الطبيعة والمرأة في مجموعتها الجديدة للمجوهرات الراقية

Pasquale Bruni تكرم الطبيعة والمرأة في مجموعتها الجديدة للمجوهرات الراقية. "ابتكار الجمال يولد الحب"، هذا هو شعار يوجينيا بروني الذي استوحت منه تصاميم ابتكاراتها الجديدة للمجوهرات الراقية لعام 2020، التي كرمت المرأة والطبيعة من خلالها وذلك في أسبوع ميلانو للموضة وضمت سبع مجموعات.



مجموعة Lakshmi

وُلدت بروني في عالم الأحجار الكريمة والذهب، في موطنها الأصلي فالينزا في إيطاليا، المعترف بها كعاصمة رائعة لتصنيع المجوهرات. أمضت طفولتها مع والدها الذي تصفه ب "مهندس المجوهرات" وتعلمت منه تفاصيل هذه الحرفة. تختلف إبداعات يوجينيا عن المجوهرات الراقية التقليدية فهي تقدم تفسيراً جديدا للأحجار الكريمة وتعكس بتصاميمها المليئة بالحركة والأشكال اللينة حرية المرأة، تصاميم مستوحاة من حبها لرياضة اليوغا التي تعلقت بها بعد انتقالها إلى الولايات المتحدة الأمريكية .

P asquale Bruni ليست العلامة الوحيدة التي استوحت تصاميمها من الطبيعة، كانت تيفاني آند كو قد كشفت عن تصاميم مجوهرات جديدة ضمن مجموعة Tiffany Paper Flowers فريدة من نوعها مستوحاة من الورود. وكذلك بياجيه التي احتفت بالشمس في مجموعتها الجديدة. تنقل مجوهرات يوجينيا الروحانية والعاطفة والشغف، وتسعى دائماً لتحقيق التفرد والكمال من خلالها، هذه الحميمية الثمينة مصنوعة من العواطف وتنبع مباشرةً من قلبها.

مجموعة Segreti Di Luna

يجتمع التوباز الأزرق وروعة سحر الماس الثمين في تصميم وحبيبات اللؤلؤ في ابتكارٍ آخر لتشكل بتصميمها شكل أزهار الحدائق السرية.

مجموعة Look at Me

تصميم استوحي من المرأة الحرة المليئة بالطاقة الحيوية في حركتها تتحرك بليونة مثل الثعبان في وئام تام مع ا لطبيعة لتشكل تصاميم ذات طابع أنوثي رائع وجذاب، سوف تسحرك ليونة الذهب وطواعيته في هذه المجموعة.

مجموعة Bon Ton Je T'aime

تجسد هذه المجموعة الجمال الداخلي للمرأة بالزهور المتناثرة المرصعة بالتوباز الأزرق والعقيق الأحمر والماس الأبيض والشمباني.

ابتداءً من يناير 2020 ، سيكون بإمكان عاشقات المجوهرات في جميع أنحاء العالم، الاختيار بين الذهب الأبيض والوردي المحاط بأجمل الأحجار الكريمة والماس البراق واقتناء هذه المجموعة الفريدة والتزين بها.

