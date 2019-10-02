أفكار مميّزة لتنسّقي القمصان المطّبعة مع اطلالاتك

تختار المرأة القمصان المختلفة التصميم لتبرز جمالها وأناقتها في مناسبات متنوعة، لا سيما الاطلالات الكاجوال والرسمية والمهنية. الا أنها قد تقع في حيرة من أمرها حيال كيفية تنسيقها بطريقة متقنة وملفتة. وفي هذا الموضوع اليوم ، يمكنك الاطلاع على ابرز أفكار لتنسيق القمصان المطبعة في اطلالاتك المختلفة.



ما هي أبرز الافكار لتنسيق القمصان المطبعة؟



- اعتماد القميص المطبعة في إطلالتك الكاجوال يمكن أن يكون بسيطاً وسهلاً حيث تعمدين إلى اختيار السروال الجينز معها، فإن اخترت القميص المطبع بألوان متعددة، انتقي الجينز باللون الازرق أو الكحلي ليتلاءم معها؛ أما في حال اخترتها بطبعات مونوكروم الابيض والاسود، فنسقي معها إما الجينز الابيض أو الاسود.



- طريقة اخرى لتنسيق القميص المطبع في إطلالاتك الكاجوال، ولكن يمكن أيضاً اعتمادها في الاطلالة المهنية اليومية، هو تنسيق القميص المطبع مع التنورة سواء أكانت قصيرة أو ميدي أو طويلة، على أن تختاريها ذات لون موحد تجنباً للافراط في اختيار النقشات والطبعات على الملابس.



- في حال اخترت القميص المطبع الطويل، فيمكنك أن تنسقي معه الشورت القصير أو الليغينغ، والابقاء على القميص بارزاً فوقه. ويمكنك ان تختاري في هذا الاطار الليغينغ بأحد ألوان الطبعات أو النقشات على القميص، أما الشورت فمن الممكن اختيار شورت الجينز الذي يضفي الحيوية الى الاطلالة.

- كما أن القميص المطبع يمكن أن يتاسب مع السالوبيت الجينز إما الملون أو الأبيض والاسود، فبهذه الحال تحصلين على إطلالة كاجوال عصرية ومبتكرة. اختاري القميص بنقشات وطبعات ناعمة ونسقيه أسفل السالوبيت، وانتقي معه الحذاء الرياضي بأحد ألوان الطبعات لتكون إطلالتك أكثر لفتاً للانظار.

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