تعرف على أفضل العطور الجديدة لخريف 2019

تحتاجين في فصل الخريف الى اعتماد عطر جديد ومميز يلائم أجواء هذا الفصل، وينعكس حيوية ودفئاً على مزاجك خلال الأجواء الباردة، التي غالباً ما تشعرك بالكسل والإحباط. انطلاقاً من ذلك، اخترنا لك ، مجموعة من أفضل العطور الجديدة لخريف 2019، لتختاري من بينها ما يعجبك.
Floral Street London Poppy
إنه عطر مثالي لتحسين المزاج وجعلك تبتسمين طوال الوقت، وذلك بفضل احتوائه على نغمات ترمز الى القوة والجاذبية، في مقدمها وردة الخشخاش البرتقالية، وأزهار الحمضيات الطازجة، والليمون الصقلي والبرتقال، مع لمسة من النغمات البحرية المالحة.
Jo Malone Poppy & Barley
رائحة هذا العطر الزهري الطازجة، مصدرها نغمات ذات رائحة آسرة، كالخشخاش والورد والبنفسج، التي تتوازن مع نعومة رائحة الشعير، مما يشكل مزيجاً دافئاً تعززه رائحة الكشمش الأسود التي تمنحك رائحة عميقة ومنعشة في الوقت نفسه. إنه أحد أفضل عطور خريف 2019، فلا تترددي في تجربته.
Bottega Veneta Illusione Eau de Parfum
يحتوي هذا العطر الخريفي على روائح مجموعة من الأزهار الخشبية الرقيقة، والنغمات الترابية الدافئة، مثل أوراق التين الخضراء وزهرة البرتقال، لتخلق مزيجاً متناغماً ذا رائحة خلابة تأسر القلوب، وتعمل على منحك شعوراً بالسعادة والطمأنينة.
Armani Prive Orangerie Venise
إنه أحد أفضل العطور للانتقال من الصيف الى الخريف بمزاج هادئ، إذ إن روائح الطحلب وخشب الأرز والبرغموت، ممزوجة مع النغمات الخشبية المتلألئة، شكلت في ما بينها عطراً أكثر ثراءً وفخامة، لتحصل المرأة بذلك على رائحة ساحرة وإطلالة خريفية مكتملة.
Byredo Slow Dance Eau de Parfum
مقدمة هذا العطر ترتكز في شكل أساسي على رائحة الفانيليا الحلوة والواضحة، ممزوجة مع الملاحظات الخشبية والطازجة، مثل الباتشولي وإبرة الراعي والبنفسج، لتشكل في ما بينها عطراً برائحة أكثر تطوراً وعصرية، تمنحك انتعاشاً وحيوية ونشاطاً.
Burberry Her Blossom Eau de Toilette
يمزج هذا العطر الراقي بين نغمات الأزهار والفلفل الوردي والبرقوق والفاوانيا وخشب الصندل، التي امتزجت في ما بينها لتشكل عطراً زهرياً منعشاً ملائماً جداً لأجواء الخريف، كما بإمكانك استخدامه في الفصول كافة، إذ إن رائحته تلائم الأجواء الواردة والدافئة على حد سواء.
Yves Saint Laurent Libre
إنه عطر جديد من إيف سان لوران، صُمم ليجسد الحرية بمختلف أوجهها، فهو عطر كلاسيكي ملائم للفصول كافة، وتحديداً الخريف، يشتمل على مجموعة كبيرة من النغمات الرائعة، مثل أزهار البرتقال المغربية، اللافندر، والنكهات الزهرية الطازجة.
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