أناقتك في المكتب بأسلوب مدونات الموضة والعارضات

دائما ما نقع في حيرة أثناء اختيارنا للأزياء المناسبة ليوم عمل. من منا لا تريد الظهور بشكل أنيق وعصري يواكب أحدث صيحات الموضة، دون الوقوع في فخ المبالغة في التأنق أو العكس. لذلك رصدنا لك إطلالات مدونات الموضة و العارضات لتستوحي منها أزيا ئك أثناء ذهابك إلى العمل!

كارن وازن

لإطلالة عصرية أنيقة اختاري سروال الجلد كما فعلت مدونة الموضة كارن وازن ونسقيه مع بليزر أنيق، امزجي بين جرأة الأزياء الجلدية وكلاسيكية البليزر.

يمكنك تسوق سروال Saint Laurent الجلدي من Net-a-Porter

جيسيكا قهواتي

لإطلالة أنثوية كلاسيكية، يمكنك اعتماد إطلالة جيسيكا قهواتي عندما اختارت بدلة مؤلفة من سترة وتنورة مطبعة بنقشة جلد التمساح ، إحدى الصيحات الأبرز لموسم خريف وشتاء 2019 2020.

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جيجي حديد

لمظهر المرأة القوية اعتمدي صيحة البدلة الرجالية بأسلوب عصري مثل عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد التي اختارت بدلة أنيقة باللون الأسود.

تجدين مثل هذه البدلة من Tagliatore لدى Farfetch

كايا جيربر

أما إذا كنت من محبات الدنيم، لا تتردي في ارتدا ئه أثناء ذهابك إلى العمل. يمكنك تحويل إطلالتك اليومية العادية إلى إطلالة لا تقل أناقة عن سابقاتها، ليس عليك سوى اختيار بليزر لتحولي إطلالتك إلى إطلالة شبيهة بإطلالة عارضة الأزياء الأمريكية كايا جيربر ونسقيها مع حقيبة جلدية صغيرة . تألقي ببليزر من Stella McCartney تجدينه لدى Mytheresa أو بإمكانك استبدال البليزر المصنوعة من القماش بأخرى جلدية من Balmain تجدينها لدى Net-a-Porte r

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