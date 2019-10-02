إطلالات أمل كلوني خطفت الأنظار مؤخرًا في مختلف المناسبات

أمل كلوني Amal Clooney تعتبر أكثر النساء متابعة في العالم وأكثرهن شهرة أيضاً، ولا يعود السبب كونها زوجة جورج كلوني George Clooney فقط، بل كونها أيضاً واحدة من أكثر النساء تأثيراً في مجال عملها، كما من أكثرهن أناقة أيضاَ وجميعنا نتابع إطلالاتها، لنشاهد خيارتها المميزة في مختلف المناسبات. ومؤخراً رصدنا لها 3 إطلالات متنوعة خطفت بها الأنظار. واليك التفاصيل.



أمل كلوني في إطلالة أنيقة للعمل

اختارت أمل كلوني إطلالات لافتة مؤخراً باللون الأخضر بدرجته الفاتحة والقوية، وكانت عبارة عن ما يشبه التيور المؤلف من تنورة ميدي بقصة مستقيمة مع سترة طويلة من نفس اللون. ومن تحت السترة اختارت سويتر باللون البيج، وأكملت اللوك بحذاء باللون البيج بكعب عالٍ وحقيبة يد كبيرة وعملية من الجلد باللون الأسود، وزينت الإطلالة بأقراط ناعمة ونظارات شمسية كبيرة.



لوك مسائي عصري نسقته أمل كلوني

أما في المساء، فقد شاهدنا أمل كلوني وقد اعتمدت لوك مميزا جمعت فيه بين الأناقة والعصرية، حيث اختارت بنطلونا من الجلد الأسود بخصر عالٍ وبقصة أرجل واسعة، وقد نسقت معه كورسيه من التول الأبيض وأكملت اللوك بحذاء كعب عالٍ أسود وحقيبة كلاتش أنيقة.



تنسيق مستوحى من السبعينات اعتمدته أمل كلوني

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إطلالة صباحية جريئة نسقتها أمل كلوني، وقد اختارت فيها أزياء مستوحاة من السبعينات، من التنورة القصيرة جداً باللون الأسود الى التوب باللون الوردي الحيوي، والجزمة الجلدية التي وصل طولها حد الركبة، وأكملت اللوك بمعطف أسود وحقيبة كتف من الجلد الأسود ونظارات شمسية بقصة دائرية وأقراط على شكل ورود.

شاهدي إطلالات أمل كلوني Amal Clooney المتنوعة التي اعتمدتها مؤخراً، والتي نسقتها لمختلف المناسبات الكاجوال والمسائية والرسمية أيضاً، وأخبرينا رأيك بها وأي إطلالة كانت المفضلة بالنسبة لك؟

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