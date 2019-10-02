فستان نسرين طافش يثير الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي

أطلت الممثلة السورية نسرين طافش أخيراً بفستان من تصميم مصممة الأزياء اللبنانية عائشة رمضان ، خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بفستان مفتوح عند منطقة الصدر باللونين الذهبي والأحمر، تصميم أبرز جمال كتفيها وقوامها الممشوق.

إطلالة أعادت إلى أذهاننا فستان ارتدته المغنية اللبنانية نجوى كرم مشابه له إلى حد كبير من حيث التصميم وقماش الترتر والألوان كذلك، فتظن للوهلة الأولى أنه الفستان نفسه، ولكن المفاجأة أنهما تصميمان مختلفان، ليس كما حصل مع ميلانيا ترامب عندما أعادت ارتداء فستان والدتها.

فستان شمس الأغنية اللبنانية حمل توقيع المصمم اللبناني رام ي القاضي من مجموعته الجديدة للأزياء الراقية لخريف وشتاء 2020 لترد المصممة اللبنانية بأن فستان نسرين صمم خصيصاً لها واستو حي من فستان تم تصميمه عام 2017 وأنهت الجدل الحاصل وأرجعته إلى توارد الأفكار بين المصمم اللبناني المبتكر وبينها، الأمر الوارد حدوثه بين المبدعين.

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بعيداً عن الجدل القائم، أبهرت نسرين الحضور بفستانها ونالت إطلالتها إعجاب الكثر وصنفت بين الإطلالات الأكثر جاذبية.

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