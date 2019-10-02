لا تستخدم السكين لشَطر أقراص الدواء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت غرفة الصيادلة الألمان من شَطر أقراص الدواء إلى أجزاء باستخدام السكين أو ما شابه من أدوات المطبخ.

وأوضحت الغرفة أن سكين المطبخ قد يكون ملوثا بالجراثيم، وهو ما يؤدي إلى تلوث أقراص الدواء. وبدلا من ذلك تنصح الغرفة باستخدام أداة التقسيم المرفقة مع أقراص الدواء.

وتقدم نشرة الدواء معلومات حول مدى إمكانية تقسيم أقراص الدواء إلى عدة أجزاء، فعلى سبيل المثال هناك أنواع من الأقراص لا يمكن شطرها مثل الأقراص المزودة بآلية الإطلاق الموقوت والمعروفة باسم أقراص "الريتارد".

وتستخدم هذه الآلية بغرض إطلاق المادة الفعالة على مدار وقت معين وببطء؛ حيث يشتمل القرص على طبقة خارجية لا يجوز كسرها في الغالب، حتى لا يتم تدمير المكونات الموجودة بالدواء، والتي تكون حساسة لحمض المعدة.