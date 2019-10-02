محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي: بمجرد أن يشعر الشخص بحرقان في الصدر، يظن أنه يعاني من مشكلة في القلب أو على وشك الإصابة بنوبة قلبية أو يعاني مشكلة ما في الرئة، في حين تتعدد أسباب الشعور بهذا الحرقان. لقراءة المزيد عن: هل تشعر بحرقان في الصدر؟.. إليك الأسباب والعلاج.. اضغط هنـــا.

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