لشعر صحي ولامع.. تعرفِ على فوائد بذر الكتان وطريقة استخدامه

علاج الشعر من التلف والحفاظ على لمعانه وكثافته، من الأمور التي تشغل العديد من الفتيات، الباحثات عن طرق آمنة وغير مكلفة للعناية بشعرهن، في ظل ارتفاع تكاليف المنتجات الكميائية.

وذكر موقع "ديلي هيلث" البريطاني، أن بذور الكتان تعد من أبرز المواد الطبيعة للعناية بالشعر، حيث إنها تساعد على التخلص من قشرة فروة الرأس، ومنع الالتهابات التي من المُمكن أن تُؤدي إلى تساقط الشعر.

مميزات بذور الكتان

تحتوي هذه البذور، على حمض ألفا لينولينيك، الحمض الدُهني "أوميجا 3"، وفيتامين "ي"، المساعدين على نمو شعر لامع وصحي.

طريقة استعمال قناع بذور الكتان للشعر

- يوضع الماء في إناء للغلي.

- وعند غليان الماء يوضع 3 ملاعق من بزر الكتان، ويترك حتى الذوبان جيدا في الماء.

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- يتم تصفيه الماء من العوالق حتى تُصفى جيدا، وتترك لتهدأ ويصبح أكثر لزوجا.

- يتم فرده على الشعر من الجذور حتى الأطراف، لمدة ساعتين.

- يُشطف بالماء الفاتر جيدا، ويمشط بفرشاه خشب.

تكرار هذا القناع أسبوعيا يعطي نتائج إيجابية وملحوظة على الشعر.