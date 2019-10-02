"القومي للمرأة": الجامعات تضم 20 وحدة لمناهضة العنف ضد السيدات

قالت الدكتورة نجلاء العادلي، مدير عام الاتصالات الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس القومي للمرأة، إن المجلس يبذل مجهودات كبيرة، لمنع العنف ضد المرأة، بالتشارك مع كل مؤسسات الدولة والجمعيات الأهلية المشتغلة في مجال حقوق المرأة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين سالي شاهين ورضوى حسن، مقدمتي برنامج "السفيرة عزيزة"، عبر شاشة "DMC"، أن الجامعات المصرية بها 20 وحدة لمناهضة العنف، بالإضافة إلى وجود وحدات مناهضة العنف في وزارة الداخلية والنيابة العامة والقضاء، تحت مظلة استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة التي وضعتها الدولة في عام 2015.

وتابعت، أن المجلس خصص الخط الساخن 15115، لكي تستطيع المرأة الإبلاغ عن أي عنف تعرضت له، مشيرةً في نفس السياق، إلى وجود 8 مراكز استضافة على مستوى الجمهورية، لاستقبال السيدات اللاتي لا يستطعن استكمال العيش في الأماكن اللاتي يقمن فيها، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والقانوني لهن، في حالة الرغبة في تحريك الدعاوى القضائية.