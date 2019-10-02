زوج بطلة للعالم للوثب العالي ينشر فيديو محرج لها

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرضت لاعبة الوثب العالي الروسية ماريا لاسيتسكيني، لموقف محرج بعد مشاركتها في بطولة العالم لمسابقة الوثب العالي.
الصحفي الرياضي الروسي، فلاداس لاسيتسكاس، نشر مقطع فيديو مُحرج لزوجته ماريا لاسيتسكيني، بعد يوم واحد فقط من تتويجها بلقب بطلة العالم لمسابقة الوثب العالي للسيدات، في العاصمة القطرية الدوحة.
النجمة الروسية ماريا كانت قد ظهرت في مقطع الفيديو المنشور من قبل زوجها، وهي تجري بسرعة خلال التدريبات وتسقط قبل القفزة مباشرة.. وعلق زوجها لاسيتسكاس على الفيديو قائلا: “بعد شهرين من ذلك، فازت بلقب بطلة العالم للمرة الثالثة.. أسطورة”.
ماريا لاسيتسكيني البالغة من العمر 26 عاما، أصبحت بعد فوزها بذهبية “مونديال الدوحة” لأم الألعاب، أول رياضية في التاريخ تحرز لقب بطلة العالم ثلاث مرات في هذه المسابقة، بعد عام 2015 في بكين، و2017 في لندن.
النجمة الروسية اجتازت العارضة وهي على ارتفاع (204 سم) في المحاولة الأولى، لتتفوق بفارق المحاولات على صاحبة الميدالية الفضية، جارتها الأوكرانية، ياروسلافا موغوجيخ، التي اجتازت الارتفاع ذاته.
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