حكم تنس يتحرش بفتاة جمع الكرات ويتعرض للعقوبة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يواجه حكم التنس الإيطالي جيانلوكا موسكريلا، عقوبة التحرش بعد تعرضه لفتاة جمع الكرات أثناء إحدى المباريات التي أقيمت مؤخرا.

رابطة لاعبي التنس المحترفين، أعلنت إيقاف الحكم الإيطالي جيانلوكا موسكريلا، لحين انتهاء التحقيق في واقعة تحرشه بإحدى الفتيات أثناء إدارته لإحدى المباريات في بطولة “فلورنسا”.

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وأثناء المباراة التي جمعت بين البرتغالي بيدرو سوزا، والإيطالي إنريكو ديلا فالي، في الـ26 من الشهر الماضي، أقدم حكم الكرسي موسكريلا على تصرفات غريبة، بدأها بمساندته لمواطنه ديلا فالي بشكل علني.

وبعد ذلك وأثناء المباراة تحرش لفظيا بفتاة كانت مكلفة بجمع الكرات خلال تلك المباراة، حيث قال لها: “أنت رائعة، مثيرة للغاية، هل أنت بخير؟ هل الجو حار؟ تشعرين بالحرارة؟ جسديا أم نفسيا؟”.

يشار إلى أن الحكم جيانلوكا موسكاريلا، انضم لحكام بطولات رابطة التنس المحترفين في عام 2010، ويحمل الشارة الذهبية التي تخول له التحكيم في البطولات الأربع الكبرى وهي “أستراليا المفتوحة، فرنسا المفتوحة، ويمبلدون، وأمريكا المفتوحة”.