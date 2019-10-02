بالفيديو| إليسا تقلق جمهورها بعد إخفاء ذراعها بملابس في الرياض

تداول رواد واقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة إليسا، أثناء وجودها في أحد فنادق العاصمة السعودية الرياض، وهى تُخفي يدها اليُمنى عن الجمهور بوضع ملابس عليها.

إخفاء إليسا، لذراعها جعل الجمهور يتساءل عن سبب ذلك وأنه قلق عليها بشأن ذلك، إلا أنها لم ترد على تساؤلاتهم وكتبت فقط على صفحتها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أنها تتقدم بالشكر إلى سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا، والأمير الوليد بن طلال، على حسن استقبالهما لها وضيافتها ودعمهما لها، مؤكدة سعادتها بلقائهما للتخطيط للقادم والتنسيق كالعادة.

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وكانت الفنانة إليسا، قد نشرت صورة عبر موقعها الرسمي على "انستجرام" تظهر بوضوح الضمادات التي تغطي يدها اليمنى ومكان العملية الجراحية بعد خضوعها لإحدى عمليات التجميل بيدها بسبب ما سببه لها العلاج الكيماوي الخاص بالسرطان.

وفي وقت سابق كشفت، إليسا، أنها أجرت عملية جراحية في يديها ببلجيكا، وإن العملية كانت نتيجة انحباس السوائل في يديها كعرض جانبي لعملية تعافيها من سرطان الثدي.

يذكر أن الفنانة إليسا كانت قد أعلنت العام الماضي إصابتها لمرض سرطان الثدي، وأنها تلقت العلاج وسردت تجربتها من خلال أغنية "إلى كل اللي بيحبوني".