قريبة العروس تروي كواليس هروب مصطفى أبو تورتة: "عشان نهال مورتش أمه الفستان"

"منه لله كسر فرحتها، يتيمة مالهاش حد وساب دمعتها على خدها وسابها في القاعة ومشي".. بتلك الكلمات كشفت "ريماس"، زوجة خال العروس نهال، الشهيرة بعروسة مصطفى أبو تورتة، عن كواليس الخطبة، التي انتهت بتعذر العريس وهروبه من الحفل، "مكانش فيه مشاكل كبيرة، إلا الخلافات على سعر الفستان، أو الكوافير والحاجات دي، لكن مشكلتها مع أمه وأخته هي السبب، كل الحكاية إن نهال مردتش توري أمه أو أخته فستان الخطوبة، وقالتلهم نخليها مفاجأة، من وقتها زعلوا لكن كنا فاكرين الموضوع هيعدي"،

وعما حدث في حفل الخطوبة قالت، "يوم الفرح كلمنا وإحنا في الكوافير، كنت معاها أنا وأمها، وقالها عاملك مفاجأة، البنت فرحت لكن صدمنا إنه جايب عربية لصاحبه وساب كل الستات اللي كانوا معاها ومن ضمنهم أنا وأمها، سابنا وطلعوا لوحدهم".

وبخصوص الأحداث التي شهدت قاعة الزفاف بالإسكندرية، أوضحت، "أعداد صغيرة من أهله اللي حضروا، وكان من ضمنهم خاله الوحيد اللي ادعى إنه تعب، جيه خد منها التوينز الدهب والشبكة وقالها نظام القاعة بعد البوفيه، وادنهاله عادي". مضيفة، "كل شوية يتحجج ومش بيلبس الشبكة، فجأة بدأ أهله يمشوا واحدة واحدة، وفي وسط ما الناس بترقص سمعنا صريخ، طلعنا قال خالي تعب وبيموت مع إنه كان كويس في الفرح"، وتابعت، "لاقيناهم مشيوا وخدوا الشبكة والتورتة، وسابوا البنت تعيط وسط الناس في القاعة مش مستوعبة اللي حصل".

وعن ما حدث عقب الحفل، وسبب نشر" نهال" قصتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت زوجة خالها، "بعتلها ريكورد بصوته يقولها حلو القلم السخن اللي ادتهولك ده، عشان تزعلي أمي وأختي تاني، وتطلبوا طلبات كتير كأنها سبوبة"، مؤكدة أن هذا الفعل هو ما أثار غضب الفتاة بشدة وقررت رواية قصتها أمام الجميع، للتشهير بالخاطب.

رسائل مصطفى لخطيبته بعد نشر الأمر

وبعد فضح أمره، أرسل مصطفى رسائل عدة للفتاة، موضحا فيها أن سبب فعلته هو "طلبات أهلها الخاصة بالزواج والمبالغ فيها".

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وعبرت "ريماس" عن خوفها تعرض "مصطفى" للفتاة بعد ما حدث من نشر الأمر، قائلة، "خايفة يتعرضلها خصوصا إنه شغال في مصنع في منطقة العامرية، وممكن تتصادف بيه، بعد ما صوره انتشرت، وبتفكر تعمل محضر عدم تعرض للأمان".

قصة مصطفى أبو تورتة

روت نهال تفاصيل ما حدث، لها في منشور، أمس، اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت فيه أن خطيبها المدعو مصطفى خدعها هو وأهله، حيث ادّعى أن خاله أصيب بوعكة صحية، وترك الخطوبة هو وأهله ليذهب لخاله المريض، والغريب في الأمر أنه أخذ "التورتة" معه، دون إخبارها بذلك.

وعلّق مصطفى على المنشور قائلا، "حلو الشو ده صعبتي عليا، بس ولو حابه تتكلمي إحكي للناس اللي حصل من البداية".

وحاول "هن" التواصل مع مصطفى لكنه لم يستجب.

فضيحة "مصطفى أبو تورتة" تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي