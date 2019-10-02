الامارات | بالصور.. الفيلة الرضيعة الناجية تتعافى بضمادة من الخيزران

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. الفيلة الرضيعة الناجية تتعافى بضمادة من الخيزران والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعلو صوت الصغيرة أييار سين وهي تنتظر بفارغ الصبر إعداد رضعتها من الحليب، وتتحرك بحذر بقدمها اليسرى الأمامية المربوطة بضمادة من الخيزران والقماش.



أمكن إنقاذ الفيلة البالغة من العمر أربعة أشهر من فخ صياد في غابة بمنطقة أيياروادي في جنوب غرب ميانمار الشهر الماضي، وتخضع الآن لرعاية عاملين في محمية وينجاباو للأفيال شمال شرقي يانجون.

وقال الطبيب البيطري في المحمية تان ناينج أثناء تنظيف جرح الفيلة الرضيعة: «عندما وصلت إلى المكان الشهر الماضي كانت رجلها متقرحة بشدة».



وأضاف أن أحداً لم يلمح والدي أييار سين بالقرب من الشرك الذي سقطت فيه، مضيفاً أن الصيادين قتلوهما على الأرجح.

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ويقتل الصيادون الأفيال طمعاً في أنيابها وجلودها التي تستخدم في صناعة الحلي وأدوية الطب الشعبي وغيرها.



وقالت مديرة المخيم شيوي يي وين هتيت، إن «التحدي الكبير الذي يواجهنا هو رعاية الأفيال الرضيعة وإبقاؤها على قيد الحياة»، مضيفة أن اثنين من هذه الأفيال نفقا في المحمية.

وتؤوي محمية وينجاباو للأفيال 20 فيلاً أمكن إنقاذها من أوضاع مماثلة، منها ثمانية رضع.



وستبقى أييار سن في المحمية بعد شفائها.

