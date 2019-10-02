طبّقي هذه النصائح وإختاري أروع عطر صيفي

هل تريدين شراء عطر يتناسب مع أجواء الصيف لكن تجدين صعوبة في تحديد ما يناسبكِ؟ ليس بعد اليوم، فتابعي هذه النصائح لتعرفي أكثر.

أولاً، اتجهي نحو عطور ذات تركيبة خفيفة وناعمة ترتكز على نفحة الفواكه والأزهار وتتماشى مع أجواء الصيف الحارة والمشمسة. وتفادي قدر الإمكان إختيار العطور بتركيبتها القوية التي تعتمد على العود أو خشب الصندل فهي مناسبة لأجواء الشتاء الباردة، إلّا أنّه في حال كنتِ تحبّينها كثيراً يمكنك إنتقاء الدرجات الخفيفة جداً منها.

ثانياً، ابحثي اذا كان عطركِ المفضّل متوفّراً بنسخة صيفية، فهناك العديد من العطور التي تصدر بنماذج صيفية. نذكر منها Oh Lola! من مارك جاكوبس، Celine Oriental Summer من دار سيلين، Victoria's Secret Beach ...Angel Summer Edition

ثالثاً، لا تتسرّعي في ابتياع العطر بعد تطبيقه على بشرتك مباشرة، بل احرصي على تركه قليلاً كي تتأكدي من أنّ تركيبته مناسبة لبشرتك خصوصاً إذا كانت حساسة ورائحته مثالية لذوقك وشخصيتك. واحرصي خلال أيّام الصيف الحارة على تنظيف بشرتك جيداً من العرق والأوساخ التي قد تتكدس عليها بسرعة أثناء هذا الفصل وتفادي تطبيق الكريمات المعطرة قبل عملية إختيارك لعطرك الجديد، إذ تؤثّر هتين النقطتين على رائحة العطر وتمنعك من إتخاذ القرار الصائب.

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رابعاً، من الأفضل أن يكون العطر الصيفي متكاملاً مع كريم للجسم وجل للاستحمام في فصل الصيف، والسبب أنّك بذلك تعزّزين تركيز الرائحة، وستبقى لفترة أطول. فيما اذا استخدمتِ العطر وحده يمكن أن يزول سريعاً مع التعرّض للشمس والرطوبة.

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