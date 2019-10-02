أسهل طريقة لتطبيق مكياج مناسب للسهرات والمناسبات المهمة

هل تنوين تطبيق مكياجك بنفسك بمناسبة زواج صديقتك وتبحثين عن الطريقة المثالية لذلك؟ لا تفوّتي إذاً هذا الموضوع حيث سنعلّمك بالخطوات أسهل طريقة لتطبيق أروع مكياج مناسب للسهرات والمناسبات المهمة.

1- إختاري كريم الأساس ذات التركيبة واللون المناسبين لنوعية ولون بشرتك ووزعيه جيداً على كامل وجهك.

2- طبّقي بعدها الكونسيلير باللون والدرجة المناسبة للون بشرتك.

3- وزّعي الآيشادو بلونه البيج الفاتح عند كلي الجفنين الثابت والمتحرك.

4- ضعي ظلال العيون ذات اللون البني الترابي والفاتح عند الحدود الفاصلة ما بين الجفنين الثابت والمتحرك.

5- احرصي في هذه المرحلة على تطبيق ظلال العيون باللون البني الدافئ عند كامل الجفن المتحرك.

6- وزّعي القليل من الآيشادو البرونزي البراق إنطلاقاً من زاوية العين الداخلية وصولاً إلى نصف الجفن المتحرك.

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7- ارسمي خطاً من الآيشادو الأسود عند جفنك السفلي، وطبّقي الآيلاينر الأسود برسمته المجنحة.

8- لا تنسي تطبيق الماسكارا بلونها الأسود، ما يجعل رموشك تبدو أكثر جاذبية وكثافة.

9- ضعي القليل من الهايلايتر في الأماكن التي المناسبة خصوصاً الخدين، الأنف والجبين.

10- طبّقي البلاشر باللون البيج الدافئ، المشمشي أو البرونزي.

11- إتّجهي نحو أحمر شفاه بأحد الألوان الترابية الفاتحة أو النيود المات.

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