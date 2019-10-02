عند تخطيط أفراد لقضاء الإجازة معًا، هم غالبًا ما يغفلون عن عقد محادثات جادة حول المال أو الطعام أو الإقامة أو المعالم السياحية قبل السفر!

في الآتي، بعض قواعد الإتيكيت التي يجب اتّباعها لنجاح الرحلة رفقة الأصدقاء.



في محاولة إبقاء جميع أفراد المجموعة سعداء، يجب أن يتمَّ التخطيط للرحلة في وقت مبكِّر

اختيار نشاط على الأقلّ يُرضي الجميع

في محاولة لإبقاء الجميع سعداء، يجب أن يتمَّ التخطيط للرحلة في وقت مبكِّر. وفي هذا الإطار، يُفضَّل الطلب من كلِّ فرد تصنيف الأنشطة / المعالم السياحية، بين: "ما يجب أن يراه" و"يرغب في أن يراه"، و"أشياء إن أُتيح الوقت له سيراها"، والتخطيط وفقًا لذلك، مع التأكد أنّ كل فرد في المجموعة سيشاهد على الأقلِّ بعضًا من معالم الجذب التي تستهويه.



الصراحة

لكل ِّ مسافر تفضيلات شخصيَّة، ومنها الحصول على السرير الأكثر قربًا من الحمّام، أو الجلوس في المقعد المجاور لنافذة الطائرة... للتعامل مع هذه التفضيلات، يُنصح بإجراء محادثة حول كل شيء، بدءًا من الحساسيَّة، وحتَّى النظافة الشخصية، والنظر في الزمان والمكان، إذ يجب أن يكون الجميع قادرين على قضاء وقت ممتع.



الاستماع والاحترام

عند السفر مع الأصدقاء، يجب الاستماع إلى مخاوفهم، واحترامها. وفي هذا الإطار، التواصل هو المفتاح، والاحترام يفيد بشكل كبير، والهدف عند إنهاء الرحلة يجب أن يكون تقرُّب الأصدقاء بشكل أكبر من بعضهم البعض، مقارنة بالوقت الذي بدأت فيه الرحلة، وليس الانزعاج من بعضهم البعض.



الهدف عند نهاية الرحلة يجب أن يكون تقرّب الأصدقاء بشكل أكبر من بعضهم البعض، مقارنة بالوقت الذي بدأت فيه الرحلة

عدم الاختفاء

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عند السفر مع مجموعة - أو حتى رفقة فرد آخر - قد يحتاج كلُّ مسافر إلى قضاء بعض الوقت بمفرده. هذا أمر مقبول ولكن يجب الحرص على إعلام أصدقائه بمكانه، وبطريقة الاتصال به.



تتبع النفقات

يمكن أن يكون المال من أكثر أجزاء السفر المتسبِّبة بالضغط مع المجموعة، لذا يجب التنبه حول من يقوم بالدفع. تتمثَّل إحدى طرق القيام بذلك، باستخدام تطبيق Splitwise، الذي يتيح إمكان التناوب على دفع الفاتورة، وإخبار الجميع بما يدينون به للآخرين.



الاتفاق حول الأمور المالية

تختلف الأوضاع المالية لكل فرد من المجموعة؛ ففي حين أنّ فردًا ما قد يكون مُستعدًّا لقضاء عطلة من دون تحديد النفقات، فإنَّ آخر في المجموعة يكون قادرًا على تحمُّل تكلفة أي نشاط رخيص ومبهج، لذا فالأفضل هو إجراء محادثة حول الأمور الماليَّة قبل الرحلة، والاتفاق على أماكن الإقامة والنشاطات.



إفساح الوفت للغير في جدولك

على الرغم من "إغراءات" الجدول المكتظّ بالنشاطات المرغوبة عند السفر، فإنَّه يُفيد إفساح الوفت للغير في جدولك عند السفر مع مجموعة، وذلك حتَّى يستمتع الآخرون بقسم من الوقت، والقيام بزيارة الأماكن التي قد لا ترغب في الذهاب إليها، والعكس صحيح. علمًا بأنَّ تنازلك والذهاب معهم، سيتبعه قيامهم بالذهاب معك إلى مكان ترغب به.

ترك الجوال

تكمن جاذبيَّة هذا النوع من الرحلات في قضاء الوقت مع الأصدقاء، بعيدًا من الاستجابة لاستفسارات العمل، أو مراسلة شخص ما عبر إحدى تطبيقات المواعدة. كما يُنصح بإطفاء الإخطارات على الهواتف او جعل هذه الأخيرة وفي وضعيَّة الصامتة.

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