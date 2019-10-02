صيحات غير اعتيادية من ميلانو خلال أسبوع الموضة لربيع وصيف 2020بعد أن كشفت لك عنأبرز صيحات الموضة التي رصدناها ﻿في﻿ شوارع لندن، إليك في هذه المقالة جردة على ما شهدناه في شوارع ميلانو ضمن أسبوع الموضة لربيع وصيف 2020. فالصيحات من أسبوع موضة إلى آخر لم تختلف

بعد أن كشفت لك عنأبرز صيحات الموضة التي رصدناها في شوارع لندن، إليك في هذه المقالة جردة على ما شهدناه في شوارع ميلانو ضمن أسبوع الموضة لربيع وصيف 2020. فالصيحات من أسبوع موضة إلى آخر لم تختلف كثيراً، إذ أنّ الرائج اليوم مرتبط بشكل أساسي بأسلوب المرأة المتحررة وبما يعكس قوّة شخصيّتها واستقلاليّتها. أمّا أبرز 3 صيحات لفتتني في شوارع ميلانو، فيمكن اعتمادها في خريف وشتاء 2019 و2020.

من الرائج جداً اعتماد سترات كبيرة بحجمهها وحيوية بألوانها. فالألوان الداكنة لم تعد مرتبطة بمواسم الشتاء، بل يمكنك من اليوم فصاعداً، وبحسب أجدد صيحات الموضة أن تعتمدي ألوان النيون والباستيل بالملابس الخاصة بالشتاء. فالسترات في المواسم المقبلة ستسيطر على إطلالات النساء مهما اختلفت الأساليب.إاعتمديها بالألوان الجريئة والقصّات الواسعة.

الشورت للوك عملي أنيق

لم تعد الأناقة في إطلالة المرأة مرتبطة بالأزياء ا لراقية والألوان الداكنة أو الحيادية، بل أصبحت تعبيراً عن الملابس التي تعكس أنوثة المرأة. من هنا نجد أنّ رواج الشورت في خريف وشتاء 2019 و2020 يعكس أناقة المرأة وإنّما بأسلوب العصري. لذا، تألّقي بالشورت الطويل الساق مع القميص والكارديغان لتدخلي عالم الصيحات الأكثر رواجاً.

الحقائب المزدوجة للوك غير اعتيادي

انتشرت في الآونة الأخيرة صيحة الحقائب المزدوجة بين أوساط الفاشونيستاز، بعد أن أُطلقت من عروض أشهر دور الأزياء. وتعبّر هذه الصيحة عن أسلوب المرأة المحبّة الموضة والعاشقة لكل جديد. قد تكون هذه الصيحة غير ضرورية لجهة الشقّ العملي في الإطلالة، إلّا أنّها تعكس حيوية المرأة التي تبحث عما هو غير اعتيادي للتألّق.

وأخيراً، إن تعداد الصيحات على تنوّعها، لا يلزم أحد باعتمادها، فهي واسعة المجالات ومتعددة. لذا، أنصحك بأن تحددي أولوياتك فيما خصّ اللوك الذي ترغبين بتحقيقه وبالتالي ستتمكنين من انتقاء الصيحة التي تساهم في تحقيق فرادة إطلالتك.

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