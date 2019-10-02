"ديور" تخطف الأنظار بتصميماتها الجديدة لخريف وشتاء 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

أطلقت دار الأزياء العالمية ديور "Dior" مجموعتها الجديدة لموسم خريف وشتاء 2019-2020، التي تخاطب المرأة العصرية، وفقًا لما ذكرت مجلة "Vouge".

حرصت مصممة الأزياء ماريا جرازيا كيوري، على استعراض القطع الجديدة التي طغى عليها الملامح الكلاسيكية المستوحاة من الطابع الروماني من خلال التصميم، والخامات المستخدمة مثل التل والصوف والدانتيل.

وعكست المجموعة أناقة ورقي المرأة عن طريق تطبيق اللون الأسود على أغلب التصميمات، وأضافت اللمسات العصرية عن طريقة التصاميم المعمارية التي زينت بعض الإطلالات، بجان التنورة الميدي أو الواسعة بثناياتها المتدرجة، ونسقت معها البليزر الأسود الرسمي المُزين بالحزام الأسود الرفيع عند الخصر.

واستخدمت قصة الشبك في الفساتين الطويلة والماكسي، باللون الأسود مع قصة الـone shoulder، فهذه الإطلالة ما يمنحك إطلالة عملية وأنيقة في الخريف والشتاء، والبدل السوداء المنسقة مع التنورة الذي تميزت بالأكمام الواسعة أو الفضفاضة، كما دخلت قصة الشبك في الجوارب التل الطويلة و السوداء.