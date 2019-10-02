بعد وفاة شخص وتسمم 35.. هذا ما سيفعله الفسيخ في جسمك: "لا تأكلوه حتى وإن كان صالحا"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

أمس، توفيت سيدة تدعى "سماسم.ع" 50 عامًا من محافظة كفر الشيخ، بعد إصابتها بتسمم غذائي إثر تناولها فسيخ فاسد، حسبما أعلنت الدكتورة مها غانم مدير مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية.

واليوم، وصل 3 حالات جديدة مصابة بتسمم إثر تناولها فسيخ فاسد إلى مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين خلال الـ 5 أيام الماضية إلى 35 حالة، بينهم 11 في العناية المركزة.

وقال الدكتور علاء عيد مستشار وزيرة الصحة والسكان للشؤون الوقائية المتوطنة، إن هذا التحذير؛ لنمو نوع خطير من البكتيريا يفرز سمومًا قاتلة قد تسبب أضرارًا شديدة للمتناولين وخاصةً الأطفال، وقد تزيد من احتمالات حدوث شلل في الجهاز التنفسي والعضلات ووظائف الأعصاب والتي قد تؤدي إلى الوفاة.

غير ذلك، يقول الدكتور إبراهيم إسماعيل مدير معهد التغذية الأسبق، والدكتورة نهلة مسعود استشاري التغذية، في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إن الفسيخ يحتوي على مادة "البوتلينيوم توكسيم" ما يعني سموم البوتلينيوم، الناتجة عن عملية تصنيع الفسيخ التي غالبا ما تكون غير محكمة من حيث التمليح والتنظيف، ومن ثم فإن احتمالية حدوث تسمم حاضرة، وهو ما قد يؤدي إلى الوفاة.

وأضافا أن الفسيخ يسبب خطرًا كبيرًا على مرضى الضغط والكلى، لاحتوائه على نسبة عالية من الأملاح، ما يؤدي مباشرة إلى ارتفاع ضغط الدم، ويعمل على احتباس الماء بالجسم، ويضر بالغشاء المحيط بالقلب كما يضر بالرئتين، الأمر الذي قد يحدث معه اضطرابات في أداء القلب ومن ثم هناك احتمال لحدوث وفاه أيضا.

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وتابعا: "يزيد الفسيخ من المجهود الذي تقوم به الكلى للتخلص من السموم الموجودة به، في حال إذا كان الإنسان سليم معافى لا يشكوا أمراضًا بالكلى، بينما تتعرض حياة المريض للخطر إذا كان يعاني فشلًا كلويًا، حيث تصبح هنا عاجزة عن التخلص من السموم التي يبثها الفسيخ بالجسم".

ومع بداية ظهور حالات التسمم التي انتقلت إلى مركز السموم، حذّر المركز ووزارة الصحة، المواطنين عدم تناول الفسيخ نهائيًا حتى لو كان صالحًا.

لم تكن تحذيرات وزارة الصحة الأولى من نوعها، إذ تُكررها في بيانات مختلفة، خصوصًا في المناسبات التي ترتبط بوجبة الفسيخ مثل شم النسيم وعيد الفطر، وفي بيان أصدرته الوزارة قبل أيام أهابت فيه بالمواطنين بالامتناع نهائيًا وفورًا عن تناول الفسيخ حتى وإن جرى إعداده بالمنزل لما يمثله من خطورة شديدة.

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