ماسكات المايونيز لترطيب الشعر في الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 أكتوبر 2019 04:38 مساءً - المايونيز يحتوي على نسب عالية من البروتينات العالية والمرطبات، لأنه يحتوي على البيض والزيوت الطبيعية، لهذا فهو يُعتبر وصفة مميزة لترطيب الشعر، وحمايته من التلف.



ويمكنكِ اعتماد ماسكات المايونيز في الشتاء لتحميه من التكسر والجفاف والتساقط الذي يتعرض له شعركِ بسبب عوامل الجو، وهو ما اخترناه لكِ اليوم لتستعدي للشتاء القادم.



ماسك المايونيز مع الموز المهروس

ماسك المايونيز مع الموز المهروس



- حبه موز مهروسة

- نصف كوب مايونيز



طريقة عمل الماسك



- اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعيها على شعركِ لمدة ساعة.

- اغسلي شعركِ بعدها بالماء والشامبو.

حاولي تكرار الماسك مرة أسبوعيًّا، للحصول على شعر لامع صحي.



ماسك المايونيز وزيت الزيتون والأفوكادو

ماسك المايونيز وزيت الزيتون والأفوكادو



- نصف ثمرة أفوكادو مهروسة

- ملعقة كبيرة من المايونيز

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون



طريقة عمل الماسك



- اخلطي المكونات مع بعضها البعض، ووزعيها على شعركِ بالطريقة نفسها للماسك السابق.

- اتركي الخليط لمدة 30- 45 دقيقة، ومن الأفضل أن تغطيه بوعاء بلاستيكي.

- اغسلي شعركِ بعدها بالشامبو، واعتمدي الماسك مرة إلى مرتين بالشهر خلال فصل الشتاء لترطيب دائم لشعرِك.



ماسك المايونيز مباشرة على شعركِ

ماسك المايونيز مباشرة على شعركِ



- نصف كوب من المايونيز



- ضعي المايونيز لوحده على شعرِك، واختاري الكمية بحسب طوله وكثافته، وغطي شعركِ بالكامل به.

- لفي شعركِ بالكامل بغطاء بلاستيكي، واتركي المايونيز على شعركِ لمدة ساعة كاملو.

- اشطفي شعركِ بالشامبو المناسب لنوعية شعرِك، وكرري الماسك كلما شعرتِ أنّ شعركِ بحاجة للتغذية.

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