المناكير الغليتر... لإطلالة متوهجة خلال الخريف

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 أكتوبر 2019 04:38 مساءً - يشكل المناكير الغليتر الخيار المثالي لك خلال الخريف، حيث الأحذية الجلدية الغامقة والأزياء بالألوان الداكنة، في مقدمها البني والأسود... فهو يضفي على إطلالتك بريقاً متلألئاً ويمنح أظافرك توهجاً لافتاً.



وفي هذا المقال، اخترنا لك مجموعة رائعة من المناكير الغليتر، لتختاري من بينها ما يلائمك.



الغليتر الذهبي

الغليتر الذهبي



للحصول على مظهر مشرق وإطلالة متوهجة، فإن المناكير الغليتر الذهبي هو الخيار الأفضل للوصول الى الغاية المرجوة، فهو يتلاءم مع مختلف إطلالاتك ويعد مثالياً لحفلات وسهرات الخريف. ننصحك بتجربة Smith & Cult Nail Polish, Glitters، أو OPI Nail Polish In Key To The Kingdom.



الغليتر الفضي

الغليتر الفضي



الغليتر الفضي هو أيضاً خيار جيد لـإطلالات الخريف، فهو يضفي الأناقة على مظهرك، ويجعل أظافرك متلألئة كالنجوم. ننصحك بتجربة الغليتر الفضي من علامة Essie أو Zoya.

الغليتر الفوشيا

الغليتر الفوشيا



إذا كنت ترغبين في إطلالة جريئة وحيوية، وعصرية، بإمكانك هذا الخريف اعتماد المناكير الغليتر الفوشيا، فهو وسيلة رائعة للخروج عن كل ما هو تقليدي، كما أنه سيضيء يديك وأظافرك في الوقت نفسه. ننصحك باعتماد المناكير الغليتر الفوشيا من علامة Cote أو Essie.



غليتر بألوان قوس القزح

غليتر بألوان قوس القزح



المناكير الغليتر بألوان قوس القزح هو مزيج متنوع من الألوان الحيوية التي ستمنحك تألقاً غير متوقع، وهو خيار رائع لإطلالتك هذا الخريف حيث يضفي عليها بريقاً حيوياً جذاباً. ننصحك بتجربة المناكير الغليتر بألوان قوس القزح من علامة LAUREN B أو JIN SOON.



غليتر شفاف

غليتر شفاف



إذا كنت تتمتعين بشخصية كلاسيكية وتميلين الى كل ما هو ناعم وهادئ، فإن المناكير الغليتر الشفاف سيشكل خياراً مثالياً لك هذا الخريف، حيث سيضفي على أظافرك لمسة في غاية الرقي والأناقة. ننصحك بتجربة المناكير الغليتر الشفاف من علامة Debora Lippmann.



غليتر داكن

غليتر داكن



أما إذا كنت تميلين الى الألوان الداكنة، فلا تترددي هذا الخريف في اعتماد المناكير الغليتر بالألوان الداكنة، في مقدمها الأحمر القرمزي، الذي سيضفي على أظافرك ويديك لمعاناً طبيعياً وسيمنحك إطلالة في غاية الجمال. ننصحك باعتماد المناكير الغليتر باللون الأحمر القرمزي من علامة Debora Lippmann.

