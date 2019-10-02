تسريحات شعر مزينة بسكارف على غرار الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 أكتوبر 2019 04:38 مساءً - تسريحات شعر مزينة بأجمل تصميمات السكارفات، كانت عنوانًا لاطلالة العديد من النجمات والفاشينيستا العرب، اللواتي اعتمدن هذه الصيحة التي تُعتبر من أبرز صيحات موضة الشعر لهذا العام؛ لما تضفيه من سحر خاص وجاذبية على اطلالة المرأة، لا سيما الاطلالة الكاجوال، وخصوصًا إذا ما تم اعتمادها مع الشعر الطبيعي الذي لا يتطلب الكثير من لمسات مصففي الشعر.

وإذا كنتِ ترغبين باطلالة عصرية وكاجوال، وتريدين الحصول على تسريحة شعر لافتة تخطف الأنظار، "الخليج 365.نت" اختار لك باقة من أجمل تسريحات الشعر مزينة بموديلات مختلفة من السكارفات، لتختاري منها تسريحتك المفضلة التي تلائم شخصيتك وطول شعرك.

تابعي الصور أدناه لمشاهدة هذه التسريحات العصرية الرائعة، واستلهمي تسريحة شعرك مع سكارف بأسلوب الفاشينيستا العرب.



موديلات تسريحات شعر مزينة بسكارف من وحي الفاشينيستا





تسريحة شعر مزينة بسكارف على طريقة الفاشينيستا كارن وازن

كارن وازن وتسريحة شعر مزينة بسكارف



تتميّز الفاشينيستا كارن وازن بمواكبتها لأبرز صيحات الموضة، فهي تحرص على اختيار تسريحات شعر تُبرز جمالها بأسلوب جذاب، وقد اختارت لاطلالتها البوهيمية تسريحة شعر مزينة بسكارف باللون الأحمر، مع تطريزات ناعمة لإضفاء الحيوية على اطلالتها الكاجوال المفعمة بالحياة.



الفاشينيستا نورا عريضة وتسريحة شعر مع سكارف عصرية

نور عريضة وتسريحة شعر مزينة بسكارف



الفاشينيستا نور عريضة، تتميّز بأسلوب خاص وشخصية فريدة تتمسّك بها منذ انطلاقتها. فهي تتميّز بمواكبتها أبرز صيحات موضة الشعر، وقد اعتمدت لاطلالتها الكاجوال، تسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة، ولفّت حولها سكارف ملون لإضفاء الحيوية على اطلالتها.



تسريحة شعر مع سكارف من وحي الفاشينيستا تمارا فرا

تمارا فرا وتسريحة شعر بسكارف



اعتمدت الفاشينيستا تمارا فرا، تسريحة شعر تناسب اطلالاتها الصيفية، فاختارت تسريحة شعر مرفوعة على شكل ذيل الحصان، وزيّنتها بسكارف ملون لإضفاء المزيد من الحيوية والجاذبية على اطلالتها.



طرق تزيين تسريحة الشعر بسكارف:



إذا كنتِ تتمتعين بشعر كيرلي طبيعي بدرجات الأشقر، يمكنكِ عمل تسريحة الكعكة كبيرة الحجم، وربط شعركِ بسكارف بالألوان النارية مثل الأحمر أو البرتقالي، لاطلالة جاذبة.

طرق تنسيق السكارف مع تسريحة الشعر

يمكنكِ ربط شعركِ بالسكارف، لاطلالتكِ البسيطة، التي تناسب أوقات الجامعات، أو إذا كنتِ لا تملكين الوقت لتصفيف شعركِ وتريدين الحصول على اطلالة أنيقة أيضًا.

الضفائر من الصيحات الدارجة هذا العام، أضيفي لمسة بسيطة لضفيرتكِ، بتضفير السكراف الساتان مع شعركِ الملون، لاطلالة مختلفة ومميزة.

للصبايا اللاتي يمتلكن غرّة شعر كبيرة، يمكنك إبرازها بكل بساطة مع سكارف الشعر، عن طريق ربط السكارف الساتان من بعد الغرة، ولكن مع توجيه العقد عند الغرة، مع عمل فيونكة صغيرة لاطلالة كلها حيوية، ويمكنكِ اختيار قيراط الأذن الدائري الكبير الدارج هذا العام.

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طريقة لف سكارف للشعر

إذا أردت الحصول على اطلالة لافتة وجاذبة، اعتمدي الستايل البوهيمي بلف السكارف بشكل كامل على طريقة التوربان العصري، وعمل كعكة بالسكارف الملون.

تسريحة شعر بسكارف



يمكنك عمل تسريحة الكعكة للوراء قليلًا، مع لف سكارف الشعر، ثم تزيين العقدة بفيونكة، لاطلالة كلاسيكية تناسب أكثر الفساتين الصيفية.

اختاري لفة السكارف بالعقدة على جنب، لاطلالة عصرية، مع ذيل الحصان، مع رفعه للوراء قليلًا لكي تُبرزي جمال السكارف.

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