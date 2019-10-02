كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 أكتوبر 2019 04:38 مساءً - تخرجت الممثلة السورية كندة حنا في المعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات التي تميزت بها من خلال أداء أدوارها بدقة، واختارت عدة إطلالات أنيقة مميزة تلائم مناسبات مختلفة يمكنك أن تستوحي منها أفكارًا لملابسك.

إطلالات أنيقة من كندة حنا

ارتدت كندة حنا جمبسوت جينز وحقيبة خصر سوداء، وتميزت بتنورة كسرات وبلوزة بيضاء بفيونكة ضخمة على أحد الأكتاف، ونسقت تنورة زهرية مع بلوزة قصيرة بأكمام طويلة مرفوعة، وتجملت بتنورة سوداء قصيرة مزينة بالأبيض مع بلوزة بيضاء وجاكيت رسمي وعدة إكسسوارات ذهبية.

إطلالات أنيقة من كندة حنا

وتزينت ببنطال وبلوزة باللون الأسود مع جاكيت أبيض رسمي، وظهرت بإطلالة رياضية مكونة من بنطال جينز وبلوزة سوداء من علامة أديداس وحذاء رياضي أبيض، وأطلت بتنورة كاروهات وبلوزة بيضاء مع بوت طويل أحمر، واختارت فستانًا زهريًا قصيرًا بطبقات مزينًا بالزهري، وتألقت بفستان عنابي قصير بأكمام طويلة مزينة بمطاط وحزام خصر من القماش نفسه.