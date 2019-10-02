خيارات عملية على طريقة رينة فرح

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 أكتوبر 2019 04:38 مساءً - تهتم الفاشينسستا رينة فرح بالظهور بإطلالات مختلفة ومتنوعة تحرص على تنسيقها بطريقة مبتكرة وأنيقة، ونسقت مؤخرًا عدة إطلالات عملية ورسمية تناسب العمل يمكنك أن تستوحي منها أفكارًا لمظهر متجدد.

لفات توربان ومن وحي الفاشينيستا



أطلت رينة فرح ببنطال باللون الزيتي وبلوزة بيضاء، ونسقت بنطالَ جينز مع بلوزة رمادية بأكمام منفوخة، وتجملت ببنطال وجاكيت باللون الأبيض والأسود، وارتدت معطفًا طويلاً رسميًّا باللون الأبيض مع بنطال أسود ضيق، واختارت بنطالَ جينز وبلوزة صفراء بأكمام طويلة مزينة بكشكشة، وتزينت ببنطال باللون الأصفر مع بلوزة بيضاء، كما ظهرت ببنطال جينز وقميص أبيض واسع، وتألقت ببلوزة سوداء وبنطال وجاكيت باللون الأبيض تزينهما خطوط سوداء خفيفة.



وارتدت بنطالاً باللون البيج وبلوزة حمراء بربطة مميزة لإطلالة عمل شبابية، وجمعت بين اللونين الأبيض والبيج من خلال بنطال عصري وقميص أبيض مزين بأزرار ذهبية.

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تنسيق القبعات مع الحجاب على طريقة الفاشينيستا