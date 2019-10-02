من كيت ميدلتون إلى سيلينا غوميز .. الحذاء الرياضي الكلاسيكي يعود للموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 أكتوبر 2019 04:38 مساءً - شهدت موضة 2019 تغيراً واضحاً فيما يخص الأحذية الرياضية. عادت الأنماط الضخمة أو ما تعرف باسم dad sneakers التي كانت رائجة في الثمانينات والتسعينات.



يبدو أنه خلال عام 2020 سيشهد هذا النمط تراجعاً، لصالح الأحذية الكلاسيكية المتوفرة بالفعل في خزائن كثير من النساء. بعد رصد عدد من إطلالات المشاهير والنجمات اليومية، لاحظنا عودة الحذاء الرياضي الكلاسيكي بتصميمه الناعم ونعله المسطح.

فيما يلي أفكار لتنسيق الحذاء الرياضي الكلاسيكي على غرار النجمات:

كيت ميدلتون

كيت ميدلتون

اعتمدت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، زوج من الأحذية الرياضية البيضاء بتصميم ناعم، و نسقتها مع بنطلون واسع بستايل الـ كولوتيس الرائج. يمكنكِ اعتماد ستايل "ميدلتون" هذا الخريف مع إضافة كنزة صوف تحميكِ من نسمات الخريف الباردة.

سيلينا غوميز

سيلينا غوميز

أما الممثلة الأمريكية، سيلينا غوميز، نسقت الحذاء الرياضي الكلاسيكي مع فستان مطبع بالورود، وأضافت كارديغان سميك مناسب للطقس. هذا الستايل يلهمكِ بإطلالات نهارية عصرية تناسب فتيات الجامعة.

كايا جربر

كايا جربر

العارضة الشابة كايا جربر Kaia Gerber ذهبت إلى إطلالة مستوحاة بالكامل من حقبة التسعينات، ارتدت زوج من الأحذية الرياضية برقبة عالية للكاحل مع بنطلون مستقيم الساق وسترة الكارديغان.

ريهانا

ريهانا

النجمة العالمية ريهانا كعادتها تبهرنا بإطلالاتها الرائعة والمبتكرة، لذلك عندما انتعلت الأحذية الرياضية الكلاسيكية نسقتها مع فستان مسائي من المخمل الأسود.

Advertisements

إميلي راتاكاوسكي

إميلي راتاكاوسكي

عارضة الأزياء والممثلة الأمريكية إميلي راتاكاوسكي Emily Ratajkowski اختارت ستايل ناعم مفعم بالأنوثة، حيث اعتمدت فستان أسود بقصة لفت قوامها المثالي ونسقت مع حذاء رياضي مسطح.

آشلي غراهام

آشلي غراهام

أخيراً عارضة أزياء الممتلئات، آشلي غراهام، اعتمدت إطلالة كاجوال من جاكيت منفوخ أسود و سكيني باللون نفسه، وعززت أناقة إطلالتها بحذاء رياضي أسود بتصميم كلاسيكي.