لمظهر كلاسيكي جذاب.. قواعد ارتداء إكسسوارات رجالي لليد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 أكتوبر 2019 04:38 مساءً - لا تزال إكسسوارات اليد محط اهتمام العاملين في الموضة والأزياء، فرغم بساطتها فإنها تجعلك تبدو أكثر جمالًا وأناقة، وتزيد إطلالتك تميزًا.

الإكسسوارات تُضفي لمسة رائعة إلى زيك وملابسك، لذلك عليك اختيارها بعناية، ومعرفة ما القطع التي عليك ارتداؤها في المناسبات المختلفة.

فيما يلي نُقدم إليك مجموعة من النصائح التي عليك وضعها في عين الاعتبار حتى تتمكن من تنسيق ملابسك مع إكسسوارات اليد، كما نستعرض مجموعة من إكسسوارات اليد المميزة..

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إكسسوارات تلائم الرجل العصري

توجد قطع وإكسسوارات عدة تناسب الرجال، وتتنوع ما بين الأساور المعدنية، والمصنوعة من الجلد، وتلك المصنوعة من الخرز.





ساعات اليد

من المعروف أن أهم وظيفة لساعة اليد هي معرفة الوقت، ولكنها في الوقت نفسه، من أهم قطع الإكسسوارات التي يرتديها الرجال، خاصة أنها تزيد أناقتهم.

لذا تجد أن العاملين في مجال صناعة الساعات اليدوية يهتمون كثيرًا بالتفاصيل المتعلقة بها، ويصنعون ساعات شديدة التميز والأناقة.

حُسن اختيار ساعة اليد ربما يزيد إطلالتك جمالًا، ويجعلك أكثر أناقة.

وهناك موديلات وأشكال مختلفة لساعات اليد، كل منها يناسب الإطلالات والأذواق المختلفة، كما أن هناك ساعات يد يبلغ سعرها ملايين الدولارات.

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الأزرار المعدنية

الأزرار المعدنية، خاصة قطع الإكسسوارات فرنسية الأصل، وهي قطع تناسب البدل في المناسبات الرسمية، ورغم بساطتها فإنها تضفي إلى مظهرك لمحة رائعة وشديدة التميز.

عند اختيار الأزرار المعدنية عليك أن تتجنب تلك التي توجد فيها أحجار كبيرة، أو ذات الألوان الفاقعة، حاول أن تتحلى بالبساطة، وأن تتجنب أي شيء مبالغ فيه.

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الأساور الجلدية والمصنوعة من الخرز

الأساور المصنوعة من الجلد وتلك المصنوعة من الخرز، قد تكون من أشهر القطع التي يرتديها الرجال.

تضفي الأساور المصنوعة من الجلد لمحة عصرية ومميزة على مظهر الرجال، كما أنها تجعلهم يبدون أصغر سناً وحيوية.

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