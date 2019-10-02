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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 أكتوبر 2019 04:38 مساءً - فصل الخريف يضم طقس جميع الفصول، لذلك هو فرصة رائعة للأناقة ومزج أجمل الصيحات الخاصة بكل فصل.
يمكنكِ في الخريف الاعتماد على بعض الإكسسوارات لإضافة لمسة من الدفء، وأهمها الأوشحة أو السكارف، خاصة وأن الموضة قدمت خيارات عديدة تناسب جميع النساء بمختلف أنماطهن.
في هذا المقال نستعرض أفكار مختلفة لإدراج السكارف ضمن إطلالات هذا الخريف:
السكارف الفولار يجدد أزياءك الصيفية
إذا كان الطقس حار نهاراً، لكنكِ بحاجة إلى إضافة لمسة خريفية، سيكون السكارف ذات الشكل المربع، أو ما يعرف في الموضة باسم "الفولار"، قطعة مناسبة خاصة إذا كانت مطبعة برسوم مستوحاة من الخريف مثل أوراق الشجر بلونها البرتقالي.
هناك أفكار عديدة لاعتماد سكارف الفولار، أكثرها عصرية لفها حول الرقبة بربطات العقدة، أو الاستعانة بأطراف السكارف لتتدلى بأسلوب يحاكي القلادات المعدنية.
سكارفات مطبعة بنقوش الحيوانات
سواء كنتِ تفضلين الأوشحة المربعة أو التصاميم المستطيلة ستضيف الأقمشة المطبعة بنقوش الحيوانات لمسة أنيقة لإطلالاتكِ الخريفية.
ما يميز الأزياء المطبعة بنقوش الحيوانات هذا الموسم هو التنوع، فلم تعد الخيارات منحصرة بين جلد النمور والثعابين، بينما دخل جلد الحمار الوحشي والأبقار كمنافس قوي.
شعارات دور الأزياء الفاخرة
من الصيحات الرائجة هذا الموسم لاختيار السكارف المناسب، هي الأنماط المطبعة بشعار دور الأزياء الراقية مثل بالنسياغا، بربري، غوتشي، فيرساتشي وغيرهم.
يمكنكِ التزين بهذا النمط من الأوشحة بوضعه على أحد الكتفين مع إضافة حزام في الخصر لضم الوشاح بستايل أنيق.
سكارفات من الفراء
إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة مترفة من خلال إضافة قطعة بسيطة عليك الاستعانة بسكارف من الفراء على غرار النجمة العالمية ريهانا.
اعتمدت ريهانا بنطلون جلد من الأخضر الفستقي، ونسقته مع حذاء لامع من نفس اللون، وأضافت لمسة أنيقة بسكارف من الفراء الأبيض الفاخر.
كانت هذه تفاصيل خبر السكارف قطعة لا غنى عنها هذا الموسم .. إليكِ أجمل الموديلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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