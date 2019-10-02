لفات حجاب بطرق مختلفة من الفاشينيستا نبيلة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 أكتوبر 2019 04:38 مساءً - الفاشينيستا نبيلة واحدة من مدونات الموضة المحجبات اللاتي يعتمدن على طرق مختلفة للفات الحجاب الأنيقة، ما بين لفات التوربان، أو ربطات الحجاب التقليدية، وغيرها.

ولأنها تعتمد على لفات مختلفة، فبالتالي تغير كثيرًا في لفات الحجاب ما بين الخامات والألوان، للمسة متجددة في كل مرة.



لفة الحجاب الطبقية بخامات القطن

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من اللفات المميزة التي اعتمدتها الفاشينيستا نبيلة، هي لفة الحجاب بالشكل الطبقي، والتي تعتمد على حجاب طويل وعريض، وتضعه على رأسها بطريقة عكسية حتى تحصل على شكل رقم ٨ من الأمام، ومن ثم تلف باقي الأطراف بالطريقة الطبقية، وتترك الطرف النهائي على أحد الجانبين.



لفة حجاب التوربان العالية من الأمام

لفة حجاب التوربان العالية من الأمام

من اللفات المميزة أيضًا، والتي نالت شهرة واسعة هي لفة حجاب التوربان من الفاشينيستا نبيلة، مع الكعكة العالية من الأمام، والتي يُربط فيها الحجاب من الأمام، ويُلفّ كلا الطرفين بطريقة أنيقة للحصول على شكل الكعكة من الأمام.





لفات الحجاب مع القبعات الشتوية

لفات الحجاب مع القبعات الشتوية





مع دخول موسم الشتاء، يمكنكِ اعتماد قبعات الصوف الأنيقة، والتي تمنحكِ اطلالة فخمة مع حجابِك، ويمكنكِ ارتداء الحجاب مع اللفة على جنب بعقدة، وترك الأطراف منسدلة على أحد الجانبين، حتى يمكنكِ ارتداء القبعة.



لفة الحجاب مع حرف ٨ من الأمام كبطانة

لفات حجاب





من الطرق الأنيقة التي تعتمدها الفاشينيستا نبيلة بلفة الحجاب التي تحصلين فيها على رقم 8 من الأمام، بثني الحجاب من الجزء الأمامي، وربطه من الخلف بالطريقة العادية، ومن ثم ترتدي أو تنسق معه أيّ حجاب آخر تريده.



إليكِ أكثر من طريقة مختلفة للفات الحجاب على طريقة الفاشينيستا نبيلة.

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