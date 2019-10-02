جماهير سودانية تطارد حكم مباراة بالحجارة من الملعب حتى بيته.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طار عدد من جماهير كرة القدم في السودان، حكم مباراة لكرة القدم بالحجارة حتى وصل إلى منزله فارا منهم بأقصى سرغته.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قد تداولوا مقطع فيديو، يرصد لحظة هروب الحكم السوداني عثمان آدم من أرض الملعب، فيما كان الجمهور يطارده بالحجارة حتى منزله.

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المشجعون احتجوا على الحكم عثمان آدم، أثناء قيادته لمباراة بين “مريخ العيلفون” و”بدر أم ضوابان” في كأس السودان لكرة القدم، حيث لم يجد الحكم طريقة أخرى للهروب والإفلات من قبضتهم إلا بالركض سريعا خارج الملعب، لتلاحقه فئة من الجماهير الغاضبة وترشقه بالحجارة.

‏ووفقا لـ”روسيا اليوم” فإن الحكم لم يصب بأي أذى، حيث تمكن من الوصول إلى بيته قبل أن تلحق به الجماهير.

ومن المنتظر أن يصدر الاتحاد السوداني لكرة القدم، عقوبات رادعة تجاه نادى مريخ العيلفون، لمحاولة جماهيره الاعتداء على الحكم عثمان آدم، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.