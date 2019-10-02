للمرة الأولى.. جنات تكشف عن وجه طفلتها وتغني لها "عيون القلب"

للمرة الأولى كشفت الفنانة المغربية جنات عن ملامح وجه طفلتها الرضيعة، التي وضعتها في شهر مايو الماضي، وظلت حريصة على إخفائها عن "السوشيال ميديا".

فعبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، نشرت الفنانة المغربية مقطع فيديو وهي تغني لطفلتها، التي أطلقت عليها اسم "جنات" أيضا، أغنية "عيون القلب" للفنانة نجاة، معلقة على الفيديو، "الأمومة تلك الكلمة التي تشعر بها فقط ولا توصف اللهم ارزق كل مشتاق بالذرية الصالحة".

وتلقت الفنانة المغربية عددا من تعليقات متابعيها، من بينهم الفنانة آيتن عامر، التي علقت بـ"إيموشن قلوب"، وتفاعلت أيضًا مع متابعة دعت بأن يرزقها الله بالإنجاب: "يارب أرزقني"، فردت عليها "جنات"، "ربنا يرزقك عاجلًا غير آجلًا".

وكانت الفنانة المغربية تزوجت من المحامي محمد عثمان في أغسطس 2017، ووضعت مولودتها الأولى في مايو الماضي، وأطلقت عليها اسم جنات أيضا.