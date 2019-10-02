جبروت امرأة.. أمريكية تقتحم عرين الأسد وترقص أمامه

امرأة تخرج عن المألوف، وتحطم كل قيود الخوف في واقعة غريبة من نوعها، فقد تخطت الحواجز في حديقة حيوانات بمدينة نيويورك، ودخلت إلى عرين الأسد، ولم يرض هذا غرورها بل بدأت تقوم بحركات ساخرة وراقصة أمام ملك الغابة، كما يُطلق عليه.

وأعلنت حديقة حيوانات برونكس في بيان لها، أن هناك أمرأه مجهولة وضعت نفسها في خطر كبير وتسللت الحواجز ووصلت إلى عرين الأسد، وسخرت منه.

وظن رواد الحديقة، الذين شاهدوا تلك المرأة أن ذلك المشهد جزء من عرض تقديمي تنظمه الحديقة، قبل أن يدركوا مدى الخطر الذي يحيط بتلك المرأة، في حين أن الأسد كان يبدو عليه الذهول والارتباك لما يحدث أمامه.

وتضمن مقطع الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، امرأه ترقص في عرين الأسد أمامه وتقوم بعمل حركات ساخرة وغريبة، بينما كان ينظر إليها الاسد باستغراب، ووصفه رواد التواصل الاجتماعي بـ "الأسد المرتبك".

Advertisements

ولم يتوصل أحد إلى السبب الذي دفع تلك المرأة للدخول إلى عرين الأسد، وأشارت شبكة "إن بي سي نيوز" إلى أن هناك احتمال بأنها كانت تحاول التقاط صورة شخصية مع الحيوان، مع أنها لم تكن تحمل هاتفا أو كاميرا.

وقال الرجل، الذي التقط مقطع الفيديو هذا هيرنان رينوسو، لشبكة "دبليو إن بي سي"، إنه في البداية كان يعتقد أن المرأة ورقصها كانا نوعا من العروص الفنية، لكنه سرعان ما أدرك أن الأمر لم يكن كذلك.

وأوضح، "كانت هناك فقط ترقص، قائلة للأسد (مرحبا). كان ذلك جنونيا"، لكنه توقف عن التصوير والتقط ابنه الصغير وغادرا معا، مشيرا إلى أن ما حدث "ليس مثالا جيدا، خاصة بالنسبة للأطفال".

وقالت حديقة الحيوان في بيان لها، "كان هذا التصرف انتهاكا خطيرا وتعديا غير قانوني قد يؤدي إلى إصابة خطيرة أو وفاة. توجد حواجز وقواعد للحفاظ على سلامة الزوار والموظفين والحيوانات. لدينا سياسة عدم التسامح مطلقا بشأن التعدي وانتهاك الحواجز".

وقالت إدارة شرطة نيويورك لشبكة "سي إن إن" التلفزيونية إن حديقة حيوان برونكس تقدمت بشكوى ضد المرأة بتهمة التعدي الجنائي.