صور.. العسيلي مغني أحلام العرائس.. يحيي زفاف إحدى متابعاته على "تويتر"

لم يكن مجرد وعد زائف منه على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أوفى الفنان محمود العسيلي ولبى دعوة حبيية أحمد، إحدى متابعاته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، لإحياء حفل زفافها، في أغسطس الماضي.

وأحيا العسيلي، أمس، حفل زفاف "حبيبة"، كما حرص على التقاط الصور التذكارية معها هى وزوجها، وشاركها عبر صفحاته المختلفة على مواقع السوشيال ميديا وأرفق تعليقا قائلا، "وعدت حبيبة على تويتر إن خلاص فرحها عندي، والحمدلله إمبارح وفيت بوعدي وروحت غنيتلها في فرحها هي وأحمد، الفرح كان في بنها، وكان تحفة والحمد لله هما انبسطوا جدا، ألف مبروك لحبيبة وأحمد".

كان العسيلي قد نشر الملصق الدعائي لأغنيته الجديدة "إنتي وأنا"، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، في مطلع شهر أغسطس، وعلق عليه، "غدا إن شاء الله".

ليفاجأ بحبيبة أحمد، إحدى المتابعات له، تقول، "لا لا مش عارفه محبوش والله.. ومش عارفه مستناش الأغنية.. طب مش هنجيب واسطة علشان يجي فرحي"، ليفاجئها هو الآخر بالرد على تغريدتها قائلا، "وليه متحبنيش بس، فرحك عندي خلاص"، لترد الأخيرة، "قول والمصحف لا لا مش مصدقة".

وتابعت حبيبة، "إحنا من بنها وكنا نازلين نحجز الفرح النهاردة أول حد هيعرف أنت"، ليعلق العسيلي: "هتحجزوا في بنها ولا في القاهرة..؟ والتاريخ هيكون امتى؟ وألف مبروك طبعا".

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واستجاب الفنان لحلم الفتاة، التي تمنت أن يحيي حفل زفافها، وشاركت أمس، عبر صفحتها على تويتر، مقطع فيديو وهي في طريقها للحفل وعلقت عليه بمقطع من إحدى أغنياته قائلة، "ودي فرحة أخيرا تجمعنا"، مشيرة للعسيلي في تعليقها، "إحنا جاهزين وعسيلي كمان جاهز".

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لم تكن هذه المرة الأولى التي يفى فيها العسيلي بوعده، حيث حقق أمنية فتاة عروس تدعى إسراء عصام، من قبل في 9 فبراير، حينما كتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا قالت خلاله، "أخيرًا هتجوز الإنسان اللي حبيته 6 سنين و3 شهور باركولي عقبالكم يارب.. ونفسي العسيلي يغني في فرحي أوي.. بحب العسيلي يا جماعة، بس إحنا ظروفنا على قدنا".

وأضافت، "ينفع البوست ده يكبر، ويمكن يوصله، مش بعيد عن ربنا أكيد، ويكون فاضي يوم فرحي ويجيلي هفرح أوي"، الأمر الذي تفاعل معه العديد من رواد "السوشيال ميديا" وشاركوا المنشور بالفعل، حتى وصل إلى الفنان.

وعلى الفور نشر "العسيلي" المنشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، قائلا، "إسراء.. أنا قريت كلامك وفضيت نفسي عشان أقدر أجيلك.. وإن شاء الله الفرح هيكون تحفة"، وتابع، "أشوفك يوم 12 إن شاء الله.. بس اعمليلي طبق حلو كدا من البوفيه".