كلهم "أبو حجر".. حكايات البنات مع "مصطفى": عقد وجنان وهروب بالتورتة

"مصطفى أبو تورتة".. قصة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسخرية، بعدما نشرت فتاة تدعى "نهال" روايتها عبر حسابها على فيس بوك، عن هروب خطيبها من حفل خطبتهما بإحدى القاعات، مبررًا موقفه بمرض خاله، لكنه لم يكتف بذلك، إذ أخذ "التورتة" ورحل مع عائلته.

قصة "نهال" مع خطيبها الذي يدعى "مصطفى"، أعادت لذاكرة البعض شخصية "مصطفى أبو حجر" التي ظهرت في فيلم "حب البنات"، فهو والد الفنانات الثلاثة "ليلى علوي وحنان ترك وهنا شيحة" الذي اتسم بعدم وفائه لزوجاته، مما أثار الغضب و"العقدة" داخل شخصية "غادة" التي جسدتها الفنانة حنان ترك، وظلت تردد "كلهم مصطفى أبو حجر" ليرددها الفتيات بعدها في حكمهن على الشباب.

يسرد "هُن" حكايات الفتيات مع كل "مصطفى" كالتالي:

شيماء: جابلي اكتئاب وعقدني.. بس كان كريم

"الاسم دا أنا متعقدة منه".. هكذا بدأت شيماء محمود، صاحبة الـ26 عامًا، في سرد قصتها مع خطيبها السابق الذي كان يحمل اسم "مصطفى"، فتقول الفتاة العشرينية: "جابلي عقدة.. ومن يوم ما طلعت حكاية مصطفى أبو حجر وأنا مصدقها".

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وتتابع الفتاة العشرينية بأن خطيبها السابق كان كثير التحكم في شخصياتها، فأراد أن تستقيل من عملها وترتدي الحجاب وتبتعد عن صديقاتها: "تحكماته كانت رهيبة.. لو قولت للسايس صباح النور نتخانق".

أما عن القصة الساخرة التي انتشرت على فيس بوك، بسبب "التورتة"، فتقول "شيماء": "الواحد برضو يقول اللي له واللي عليه.. بصراحة كان كريم واليوم اللي دخل فيه البيت كان جايب 4 تورتات و6 علب حلويات شرقية.. ووزعتهم على أخواتي".

حنان: كان يغيب فترة طويلة ويرجع مرة واحدة

أما حنان طارق، التي تعرفت على زميل لها في الجامعة يحمل الاسم ذاته، لم تشكك في القصة الساخرة، خاصة بعد انتشار قصة "مصطفى أبو تورتة"، فتقول: "عن تجربة شخصية.. كل اللي اسمهم مصطفى كدا".

فانطباع "حنان" عن الشاب الذي أراد الارتباط بها، كان في محله: "من يوم ما شفته.. كنت حساه مجنون.. كان بيختفي فترة طويلة ويرجع مرة واحدة يسألني ايه الجديد عندي.. من غير ما يبرر سبب غيابه".

لم تشعر الفتاة العشرينية بالارتياح تجاه الشاب، الذي قررت إنهاء علاقتها به، وإبلاغه برفضها بالذهاب إلى أسرتها: "قولتله مش عاوزك.. ومش عاوزة أنك تيجي تتقدم لأهلي.. لكن هو كان مصر ويفضل يطاردني لغاية ما غيرت رقم موبايلي ومكلمهوش تاني".

رانيا: كان متجوز ومرضاش يقولي

موقف لم تنساه رانيا ياسر، مع الشاب الذي كان ينوي خطبتها ويدعى أيضًا "مصطفى"، فبعد أن تعلقت به وأحبته، لكن الصدفة وحدها أظهرت له حقيقة الشاب الذي كان متزوج قبل ذلك، ولم يفصح عن ذلك: "اكتشفت بالصدفة أنه كان متجوز.. ومكنش قايلي ولما سألته قالي أصل حاجة مش مهمة وخلاص موقف وانتهى".

صدمة كبرى انتابت الفتاة العشرينية تجاه الشاب، لتقرر إنهاء علاقتهما رافعة شعار: "كلهم مصطفى أبو حجر".