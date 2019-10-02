طبيب أطفال يوجه نصائح للأمهات: أخطر فترات الحمل الشهور الأخيرة تكشف عن تشوهات الأجنه

قال الدكتور رضا الهميمني، استشاري جراحات الأطفال والطب الرياضي، إن التحاليل الوراثية قبل الزواج أو مرحلة الحمل توضح إذا كانت هناك تشوهات خلقية في الأجنة أما لا، كما أن المتابعة أثناء الحمل توضح هذه الأمراض.

وأضاف "الهميمني"، خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، اليوم، إن اخطر فترات الحمل المتعلقة بصحة الأجنة، هي أول وآخر ثلاث أشهر، مشيرا إلى أن الأشهر الأخيرة هي التي تكشف عن حدوث تشوهات في الأجنة، تناول أدوية العظام، والتعرض للأشعة بوجه عام، حيث إنه مؤذ جدا للجنين عدا الموجات فوق الصوتية، مع الأخذ في الاعتبار أن أخطر التشوهات تكون ناتجة عن نقص الأكسجين، والقدم المخلبية.

وأوضح أن عند تحديد مكان الولادة يجب التأكد من توافر الأجهزة الطبية التي قد يحتاجها الطفل، مثل الحضانات وأجهزة التنفس الصناعي، وعلى الطبيب المتابع للأم مراعاة هذه المعايير عند اختيار مكان الولادة.

وأشار إلى أنه يجب مراجعة طبيب متخصص في العظام بعد الولادة، للتأكد من عدم تعرض الطفل لأي تشوه في العظام تكون غير مرئية بالنسبة للطفل، حيث إنه يسهل معالجة هذه التشوهات في الأسابيع الأولى بعد الولادة بشكل طبيعي ودون أي تدخل جراحي، وذلك على عكس اكتشاف هذه التشوهات بعد سن السنتين.