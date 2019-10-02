"شيرين" تطلب الخلع بعد 60 يوم جواز: "جاب أمه وأخته قعدوا معايا في شهر العسل"

واقع جديد أصبح يطارد شيرين صاحبة الـ 25 عاما بعد أيام من فرحها، أشبه بمشاهد السينما، فقد تفاجأت بحماتها وبنت أخت زوجها الصغيرة، يقيمان معها بشقتها بعد مرور 9 أيام من زواجها.

هكذا بدأت "شيرين.ت" حديثها أمام محكمة الأسرة بمدينة سمنود بالغربية، بعد أن رفعت دعوى خلع ضد زوجها، بعد مرور شهرين فقط على زواجهما، لتتفاجأ بقرار غريب لم يخبرها به زوجها من قبل.

بداية القصة كما ترويها شيرين عندما تقدم شاب لخطبتها، عن طريق أحد أصدقاء العائلة، وكانت والدته حاضنة لبنت أخته الصغيرة وتقيم معها في بيت خالته، لتصطدم العروسة بعد زواجهما بأن حماتها والطفلة الصغيرة سيقيمان معها بمنزل الزوجية، وانتقلا بعد الفرح بـ 9 أيام مباشرة، وهو ما رفضته الزوجة وقالت لزوجها أنهم لم يتفقوا على هذا ولكن كان رده أكثر صدمة لها: "قالي دي أمي ومش هرميها في الشارع ودا بيت ابنها تقعد فيه براحتها مش محتاج إذن منك، وأنسي أنها تمشي دي خالص"، ثم ترك المنزل وخرج.

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تقول شيرين لـ"الوطن" إن بعض المقربين منهم توسطوا لحل المشكلة ومحاوله إنهائها، إلا أن معظمهم كانوا في صف الزوج، ومع قراره: "أنا روحت بيت أهلي وأنا عروسة لسه مكملتش شهر جواز، وكل اللي كانوا بيدخلوا عشان يصلحوا بينا كانوا شايفين إن أنا لازم أتنازل وأعيش حياتي كلها مع حماتي وكمان معها بنت بنتها الصغيرة بتربيها، وأنا عايزة أعيش حياه مستقرة، مش معقول أكون لسه في بداية حياتي وأخدم حماتي وبنت بنتها".

تتابع صاحبة الـ 25 عاما حديثها بأن زوجها لم يخبرها بهذا من البداية، ووضعها أمام الأمر الواقع، وعندما اعترضت على تصرفه ضرب بكلامها عرض الحائط، ورفض أي نقاش في الموضوع، وأخبرها بأن هذا قراره الأخير وعليها أن ترضي به: "قالي قفلي الكلام في الموضوع ده مفيش من الكلام فايدة، ولا هيغير حاجة، ده اللي عندي وأنتي حرة بقا، فطلبت منه الطلاق قالي هو أنا لسة اتجوزت عشان أطلق أنتي اللي مش عاجبك روحي إخلعيني".

لذلك قررت شيرين رفع دعوى خلع ضد زوجها بعد فشل محاولات الصلح المستميتة من الأقارب لمحاولة التصالح فيما بينهم إلا أن جميعها باءت بالفشل.