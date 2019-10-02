سرطان الكبد يعتبر من أخطر أنواع الأورام الخبيثة التي يواجهها الجسم، كما أن خطورته تكمن في عدم وجود علامات غير واضحة يستدل منها على وجود المرض.
وعرض موقع "ميديك فوروم"، بعض الأعراض التي تشير إلى وجود سرطان الكبد، خاصة في المراحل المبكرة من انتشار الأورام الخبيثة.
أعراض سرطان الكبد
النفور المفاجئ من الغذاء.
انخفاض في الشهية وفقدان الوزن.
التعب السريع وارتفاع درجة الحرارة.
ظهور رعشة في الأصابع إلى ورم خبيث.
وذكر الخبراء أنه توجد 3 علامات أخرى مميزة لأي نوع من أنواع الأورام، ويجب عليك استشارة الطبيب في حالة التعرق الشديد في الليل، مع ظهور ورم في السلاميات القصوى للأصابع وظهور بحة الصوت دون سبب واضح.
كانت هذه تفاصيل خبر أعراض سرطان الكبد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.