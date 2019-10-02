سرطان الكبد يعتبر من أخطر أنواع الأورام الخبيثة التي يواجهها الجسم، كما أن خطورته تكمن في عدم وجود علامات غير واضحة يستدل منها على وجود المرض.

وعرض موقع "ميديك فوروم"، بعض الأعراض التي تشير إلى وجود سرطان الكبد، خاصة في المراحل المبكرة من انتشار الأورام الخبيثة.

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أعراض سرطان الكبد

النفور المفاجئ من الغذاء.

انخفاض في الشهية وفقدان الوزن.

التعب السريع وارتفاع درجة الحرارة.

ظهور رعشة في الأصابع إلى ورم خبيث.

وذكر الخبراء أنه توجد 3 علامات أخرى مميزة لأي نوع من أنواع الأورام، ويجب عليك استشارة الطبيب في حالة التعرق الشديد في الليل، مع ظهور ورم في السلاميات القصوى للأصابع وظهور بحة الصوت دون سبب واضح.