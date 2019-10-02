برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول ضوابط تنظيم عمل مكاتب الزواج

أعلن الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، حول الآليات والضوابط التي تنظم عمل مكاتب الزواج.

وقال "فؤاد"، في تصريحات صحفية، إنه يحيط المسؤولين والجهات المعنية علما بانتشار مكاتب تزعم توفير شريك الحياة المناسب لكلا الجنسين، في ظل زيادة معدلات العنوسة في مصر مؤخرا، الذي وصل إلى 3.5 مليون حالة، وأن متوسط سن الزواج للفتيات أصبح 35 عاما، وذلك حسب تصريح الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

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وأضاف النائب البرلماني، أن إعلانات المكاتب انتشرت مؤخرا في كافة الأماكن العامة ومواقع التواصل الاجتماعي، وأمام الجامعات مثل: "عين شمس" و"حلوان" و"القاهرة" و"أكتوبر"، رافعين شعار "نضمن لكم السرية التامة"، فضلا عن إعلانهم عن توفير شريك حياة من رجال الأعمال أو سيدات المجتمع أو أثرياء الخليج، مما يجعل الفتيات والشباب الجامعيين يقعون "ضحايا"، لهذه الإعلانات "الوهمية".

وأشار إلى أن أغلبية هذه المكاتب هدفها الربح المادي في المقام الأول، وتقع تحت قائمة الاقتصاد الأسود، كما كانت وسيلة مقننة تم استخدامها في جرائم النصب والدعارة وهناك العديد من حالات الطلاق كانت راجعة إلى الزواج من خلال هذه المكاتب حيث يكتشف أحد الطرفين كذب البيانات التي كانت قد قدمت اليه عن الطرف الآخر وينتهي الحال بالطلاق والمشاكل الأسرية، ما استوجب وضع ضوابط وآليات لتلك المكاتب.

وطالب "فؤاد" بإحالة طلب الإحاطة الي لجنة التضامن الاجتماعي لبحثه واتخاذ ما يلزم تجاه ذلك.