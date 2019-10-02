أصيبت بالسرطان.. أمريكية تحصل على 40 مليون دولار كتعويض من شركة جونسون

حصلت سيدة أمريكية من ولاية أيداهو، تدعى نانسي كابيبي، وتبلغ من العمر 71 عامًا، على أكثر من 40 مليون دولار كتعويض مالي إثر قضية رفعتها على شركة جونسون آند جونسون المختصة بصناعة الأجهزة الطبية والأدوية والسلع الإستهلاكية، وذلك بعد إصابتها بنوع نادر من السرطان يطلق عليه اسم "الظهارة المتوسطة"، وهو سرطان مميت يصيب عادة بطانة الرئتين، فهو مرتبط بمادة الأسبستوس الموجودة في بودرة تقوم الشركة بإنتاجها.

ويصل معدل بقاء المصاب بهذه السرطان لمدة 5 سنوات تصل إلى 4 في المئة، مما يعني أن نحو 96% يموتون خلال أقل من 5 أعوام، وفقًا لما ذكره موقع "سكاي نيوز".

وقال محاميها ديفيد جرينستون في بيان صحفي: "تحارب نانسي كابيبي من أجل البقاء كل يوم بسبب الأسبستوس في بودرة الأطفال جونسون بيبي بودر.. وبينما نحن سعداء جدا بهذا الحكم، إلا أننا نعلم أنه يجب علينا مواصلة القتال نيابة عن كابيبي والعديد من الأشخاص الآخرين الذين تعرضوا للأذى".

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ولم تعد هذه المرة الأولى التي يتم رفع دعوة قضائية على الشركة، فقد رُفعت أكثر من 14 ألف دعوى قضائية تزعم أن مسحوق الأطفال تسبب بأمراض سرطان المبيض وورم الظهارة المتوسطة.

ودفعت الشركة المعروفة وعملاق المستحضرات الصيدلانية تعويضات مالية، على مدى سنوات، تقدر بنحو 50 مليار دولار للمدعين جراء أمراض وإصابات مرتبطة بهذه البودرة.

وكان قد تم الكشف عن وجود كل من أسبستوس التريموليت والأنثوفيليت، وهما شكلان من المعادن، في بودرة الأطفال من جونسون آند جونسون، بالإضافة إلى منتج الاستحمام، وهما المنتجان اللذان استخدمتهما كابيبي.